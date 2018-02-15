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Spor

VakıfBank - Fenerbahçe: 3-1

İSTANBUL,(DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi 20'nci hafta maçında VakıfBank deplasmanda Fenerbahçe'yi 29-27, 25-17, 21-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 yendi Karşılaşmanın ilk ve ikinci setinde teknik molaları 12-10 önde geçen VakıfBank; ilk seti 29-27, ikinci

15 Şubat 2018 00:02

İSTANBUL,(DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 20\'nci hafta maçında VakıfBank deplasmanda Fenerbahçe\'yi 29-27, 25-17, 21-25 ve 25-20\'lik setlerle 3-1 yendi
Karşılaşmanın ilk ve ikinci setinde teknik molaları 12-10 önde geçen VakıfBank; ilk seti 29-27, ikinci seti de 25-17 kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü seti Fenerbahçe 25-21 önde bitirerek skoru 2-1 yapsa da sarı-siyahlılar dördüncü seti 25-20, maçı da 3-1 kazandı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde günün sonuçları şu şekilde:
Beşiktaş - Çanakkale Bld.: 3-1
Halkbank - Nilüfer Bld.: 2-3
Seramiksan - Eczacıbaşı VitrA: 1-3
Bursa B.Şehir Bld. - İlbank: 3-0
Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Galatasaray 0-3
Fenerbahçe - VakıfBank: 3-1

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