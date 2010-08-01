-VAKIF ZEYTİNLİĞİNDE YANGIN ANTALYA (A.A) - 01.08.2010 - Antalya Ticaret Borsası'nın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 20 yıllığına kiraladığı Vakıf Zeytinliği'nde çıkan yangında, yaklaşık 15 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Alınan bilgiye göre, Antalya kent merkezindeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi arazözleri ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağı, iki helikopter ve 2 arazöz katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalarla yangının kontrol altına alındığını, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Pehlivan, yangında yaklaşık 15 dönümlük alanın zarar gördüğünü belirterek, alanda yaklaşık 300 zeytin ağacının yandığını kaydetti. Yangının, zeytinliğin yola bakan bölümünde başladığına dikkati çeken Pehlivan, ''Yangında ateş kaynağı var. Yani yol kenarından başlamış ve içeri doğru sirayet etmiş. Yüzde 80, sigara izmariti olabilir diye düşünüyoruz'' dedi. İklim şartlarının olumsuzluğuna işaret eden Pehlivan, Antalya'da yangın açısından riskli bir dönem yaşandığını kaydetti.