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Ekonomi

Vakıf Yatırım'a ödül

ANKARA, (DHA) - TÜRK sermaye piyasalarına ilkleri kazandıran Vakıfbank Grubu kuruluşu olan Vakıf Yatırım,  3

14 Nisan 2018 14:06

ANKARA, (DHA) - TÜRK sermaye piyasalarına ilkleri kazandıran Vakıfbank Grubu kuruluşu olan Vakıf Yatırım,  3. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni kapsamında verilen \'Kurumsal Finansman İşlemleri Kira Sertifikası İhraç ve Satış Lideri Ödülü\'nün sahibi oldu
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği\'nin geçtiğimiz gün düzenlediği 3. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni çerçevesinde 2017 yılının \'Kurumsal Finansman İşlemleri Kira Sertifikası İhraç ve Satış Lideri Ödülü\'ne Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş layık görüldü.
Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin, ödül alırken yaptığı açıklamada, \"Kira Sertifikası İhraç ve Satış Lideri Ödülü\'nü almak bizim için gurur verici. Çalışmalarımıza başarıyla devam ederek sektörde öncü olma hedefinde ilerleyeceğiz\" dedi. 

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