Vakıf ve derneklerin sanal toplantılarını yasaklayan genelge 'yanlışlıkla' yazılmış!

T24 Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün vakıf ve derneklerin internet üzerinden yapacağı toplantıları yasaklayan genelgesi 'yanlışlıkla' yazılmış!

Vakıflar Genel Müdürlüğü 9 Nisan'da İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mart 2020 tarihli 'Koronavirüs Tedbirleri' genelgesine atıfla "Vakıfların sanal toplantılarının da durdurulduğunu" duyurdu.

Birçok vakıf Koronavirüs tedbirleri kapsamında hemen hemen her kurumun kullandığı sanal toplantı yönteminin durdurulmasını yasaklama olarak yorumladı.

T24'ün aldığı bilgilere göre birçok vakfın tepkisi üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü, yeni bir genelge gönderdi. Yeni genelgede "Sanal toplantıların da durdurulduğu" ifadesi yoktu.

Vakfın 9 Nisan tarihli 48575 Sayılı genelgesinde 'Sanal ortamda yapılacak toplantılar da durdurulmuştur" ifadesinin 'yanlışlıkla' yazıldığı belirtildi.

Ancak aynı genelgede sanal toplantıların da yapılamayacağı bilgisinin yer aldığı cümleden önce "Vakıfların toplantılarını (gene kurul ve diğer toplantılarını) bu süreçte elektronik/sanal ortamda yaptığı, devletimizin aldığı tedbirleri hiçe saydığı görülmüştür" yazması da dikkati çekti.

9 Nisan tarihli 48829 Sayılı genelde ise bu kez "Vakıfların genel kurul toplantılarını toplu olarak bir araya gelerek yaptığı görülmüştür" denildi.