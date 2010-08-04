Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretlerine zam yapıldı

T24- Kırk dört vakıf üniversitesi ve dokuz vakıf meslek yüksekokulu bu yıl ücretlerine ortalama yüzde 2-13 oranında zam yaptı. Vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinde bir yıllık eğitim bedeli 40 bin liraya kadar çıkarken, önlisans ücreti ortalama 15-20 bin lira arasında olacak.



Türkiye’de ücretli eğitim veren vakıf üniversitelerinde okuyabilmek ‘servet’ istiyor. Vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinde yıllık eğitim ücretleri 40 bin TL’ye kadar çıkarken, lisans programlarıyla bazı ön lisans programlarının fiyatları ortalama 15-20 bin, önlisans programlarının fiyatları ortalama 6-10 bin TL arasında .



Vakıf üniversiteleri 2010-2011 akademik yılında eğitim-öğretim ücretlerine yüzde 2-13 arasındaki oranlarda zam yaparken, Acıbadem, Çankaya ve Melikşah üniversiteleri ücretlerini artırmadı. Bazı vakıf üniversiteleriyse sadece bazı eğitim programlarında ücret artışı yapmayı tercih etti. İzmir Üniversitesi ise rakiplerinin aksine fiyatlarında yüzde 15 ve yüzde 18 oranında indirime gitti.



Türkiye’de 2010-2011 akademik yılında toplam 44 vakıf üniversitesi ile dokuz vakıf meslek yüksekokulu eğitim-öğretim verecek. Halen eğitim-öğretim hizmeti veren vakıf bazı üniversitelerinin gelecek akademik yıl için ilan ettikleri yıllık eğitim-öğretim ücretleri şöyle:



ATILIM ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik ile Hukuk Fakültesi KDV dahil 18 bin 750 TL. Uzaktan eğitimle önlisans programlarının ücreti KDV hariç 3 bin TL



BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: Hazırlık ve lisans programları 21 bin 200 TL. Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitimlerse 6 bin 500 TL (tümü KDV hariç)



BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ: Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri 20 bin TL. Mühendislik 17 bin 500 TL, diğer lisans programları ve hazırlık 16 bin TL. (tümü KDV dahil)



BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: Bütün bölümlerin ücreti KDV dahil 17 bin 900 TL



İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ: Tıp 26 bin TL, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu 7 bin 500 TL. Ebelik 7 bin 500 (KDV hariç)



İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik ve Mimarlık 19 bin 700 TL, Hukuk 19 bin 200 TL, Fen Edebiyat ile Sanat ve Tasarım 18 bin 500 TL, meslek yüksekokulları 9 bin 980 TL (KDV dahil)



DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ: İngilizce lisans KDV dahil 19 bin 380 TL. Türkçe lisans KDV dahil 18 bin 180 TL.



ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ: İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik 26 bin TL. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 6 bin 600 TL (KDV dahil)



İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ: İngilizce Hazırlık Programı ile tüm fakültelerin diğer sınıfları 19 bin 500 TL. Meslek Yüksekokulu 3 bin 900 (KDV hariç)



KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ: Fen-Edebiyat, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ve İletişim 18 bin TL. Hukuk 19 bin 500 TL. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 11 bin 500 TL. Meslek Yüksekokulu programları 8 bin TL. (KDV hariç)



YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ: Diş Hekimliği KDV hariç 32 bin 400 TL, Tıp KDV hariç 26 bin 700 TL, Eczacılık KDV hariç 24 bin TL, Mühendislik-Mimarlık KDV hariç 19 bin 250 TL, Fen-Edebiyat, İletişim, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Ticari Bilimler, hazırlık KDV hariç 16 bin TL. Eğitim ile Sağlık Bilimleri fakülteleri KDV hariç 10 bin 750 TL



BEYKENT ÜNİVERSİTESİ: Tüm lisans programları ve hazırlık programı KDV hariç 13 bin 980 TL.



TOBB ETÜ: Tüm programlar KDV dahil 17 bin 750 TL



ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ: Tıp KDV hariç 35 bin TL, Sağlık Bilimleri KDV hariç 15 bin TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KDV hariç 10 bin TL



HALİÇ ÜNİVERSİTESİ: Hemşirelik Yüksekokulu KDV dahil 8 bin 500 TL.



IŞIK ÜNİVERSİTESİ: Tüm programlar KDV hariç 17 bin 500 TL



KOÇ ÜNİVERSİTESİ: Tıp hariç tüm bölümler KDV dahil 29 bin TL. Tıp KDV dahil 40 bin TL.



SABANCI ÜNİVERSİTESİ: Tüm programlar KDV dahil 27 bin 500 TL



İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ: Bütün lisans programları KDV dahil 8 bin 200 ABD Doları karşılığı TL



İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ: Tüm fakültelerde İngilizce hazırlık ve bölümler KDV hariç 15 bin 120 TL.



İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ: Lisans, KDV hariç 11 bin 880 TL. Meslek Yüksekokulu KDV hariç 7 bin 128 TL.



UFUK ÜNİVERSİTESİ: Tıp KDV dahil 18 bin 500 TL. Hukuk KDV dahil 16 bin 500 TL.



YAŞAR ÜNİVERSİTESİ: Hazırlık sınıfı KDV dahil 13 bin 500 TL. Tüm fakülteler 15 bin TL. Meslek yüksekokulu programları KDV dahil 8 bin 500 TL



PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ: Lisans KDV hariç 16 bin 800 TL



İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ: Tıp 35 bin TL, Diş Hekimliği 25, Eczacılık 20 bin TL. (KDV dahil).



İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: Lisans programları 20 bin TL. Hazırlık 17 bin TL (KDV dahil)



MEVLANA ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik 13 bin 750 TL. Eğitim Fakültesi 12 bin TL (KDV dahil)



TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ: Tüm programlar KDV dahil 15 bin TL



FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik-Mimarlık 15 bin TL (KDV hariç)



YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ: Eczacılık 25 bin TL. Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mühendislik-Mimarlık 16 bin TL (KDV dahil )



BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU: Öğretim ücreti Türkçe öğretim yapılan programlarda (II. Öğretim dahil) KDV hariç 8 bin 250 TL. İngilizce eğitim yapılan programlarda ve hazırlık sınıfında KDV hariç 9 bin 120 TL. Uzaktan eğitim programı KDV hariç 4 bin 167 TL



BURSA FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU: İngilizce Hazırlık ve tüm İngilizce programlar 10 bin TL. Tüm Türkçe programlar 8 bin TL



NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU: Hazırlık sınıfı, I. öğretim ve II. öğretimKDV hariç 7 bin TL



PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU: Türkçe öğretim yapılan programlarda bir yıl okumanın bedeli KDV hariç 8 bin 100 TL. İkinci öğretim KDV hariç 6 bin 075 TL.



