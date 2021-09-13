Vakıf üniversitelerinin ücreti yüzde 25 oranında arttı

Salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi ile eğitim kurumlarında tekrar yüz yüze eğitime başlandı ancak vakıf üniversitelerinin 2021 - 2022 yılı öğrenim ücretlerine yaptığı büyük artışlar velileri zor durumda bıraktı. Ücretlere geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 25 zam yapılmasının ardından tıp fakültelerinin yıllık ücretleri 100 bin TL’ye, hukuk fakültesi, mühendislik ve mimarlık ortalama 80.000 TL’ye dayandı.

Eğitim-Sen Başkanı Necla Kurul ise “Eğitim kurumları şirket, öğrenciler ise müşteri değildir. Bu anlayışı reddediyoruz. Yetkilileri denetime davet ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet’ten Delil Atak’ın haberine göre, öğrencilerin müşteri gibi görülemeyeceğini vurgulayan Eğitim-Sen Başkanı Necla Kurul, “Anayasamızda vakıf üniversiteleri ile ilgili ‘kamu hizmetine tabidir, kâr amacı gütmez’ ibaresi yer alıyor, kanun koyucu bunu bu şekilde tanımlıyor. Ancak vakıf üniversiteleri kârı önceliyor, kamu hizmeti vermek ikinci planda kalıyor” diye konuştu.

YÖK’ün açıkladığı verilere göre 1985-1992 yılları arasında sadece 1 vakıf üniversitesi bulunurken, 1997’de 16, 2006’da 25, 2007’de ise 30 üniversite kuruldu. AKP ikidarı döneminde son 15 yılda vakıf üniversitelerinin sayısı hızla yükseldi. 46 yeni üniversite kurulmasıyla vakıf üniversitelerinin sayısı 76’ya kadar yükseldi. Üniversite sayısındaki artışa karşın birçok vakıf üniversitesinin kontenjanları boş kaldı.