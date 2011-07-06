Vakıf üniversiteleri öğrencilerden kaç para istiyor?

T24

Bahçeşehir Üniversitesi:

Başkent Üniversitesi:

İhsan Doğramacı Üniversitesi:

Çağ Üniversitesi:

İstanbul Bilim Üniversitesi:

Çankaya Üniversitesi:

Doğuş Üniversitesi:

İzmir Üniversitesi:

Özyeğin Üniversitesi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi:

İstanbul Kültür Üniversitesi:

Kadir Has Üniversitesi:

İstanbul Aydın Üniversitesi:

Yeditepe Üniversitesi:

Piri Reis Üniversitesi:

Atılım Üniversitesi:

Beykent Üniversitesi:

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi:

Acıbadem Üniversitesi:

Haliç Üniversitesi:

Işık Üniversitesi:

Koç Üniversitesi:

Maltepe Üniversitesi:

Sabancı Üniversitesi:

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu:

İstanbul Arel Üniversitesi:

Fatih Üniversitesi:

İstanbul Ticaret Üniversitesi:

Ufuk Üniversitesi:

Yaşar Üniversitesi:

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu:

İstanbul Gelişim Üniversitesi:

Zirve Üniversitesi:

Okan Üniversitesi:

İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı Kapadokya Meslek Yüksekokulu:

İzmir Ekonomi Üniversitesi:

İstanbul Medipol Üniversitesi:

İstanbul Şehir Üniversitesi:

Gediz Üniversitesi:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi:

Melikşah Üniversitesi:

İzmir Ekonomi Üniversitesi:

Avrupa Meslek Yüksekokulu:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi:

Bursa Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu:

Karatay Üniversitesi:

Gedik Üniversitesi:

Mevlana Üniversitesi:

Toros Üniversitesi:

Turgut Özal Üniversitesi:

Nişantaşı Meslek Yüksekokulu:

Bezmi Alem Üniversitesi:

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi:

Gazikent Üniversitesi Üniversitesi:

Yeni Yüzyıl Üniversitesi:

Süleyman Şah Üniversitesi:

Şifa Üniversitesi:

Türk Hava Kurumu Üniversitesi:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi:



Sabahattin Zaim Üniversitesi:

Vakıf üniversitelerinin sadece yıllık eğitim ücretlerini ödeyebilmek için bir ''servet'' sahibi olmak gerekiyor. Üniversiteler, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı fiyatlarını ortalama yüzde 7-27 arasında değişen oranlarda artırdı.Vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği gibi bölümlerinin yıllık fiyatları 22-43 bin TL arasında değişirken, iki yıllık ön lisans programlarının fiyatları ise daha düşük fiyat aralığında seyrediyor.Çankaya, Atılım, İstanbul 29 Mayıs, Toros üniversiteleri ile Avrupa Meslek Yüksekokulu'nun ücretlerinde ise bu yıl artış olmazken, Ufuk Üniversitesi'nin bazı bölümleri geçen yılki fiyattan belirlendi.Birkaç üniversite ise fiyatlarında yüzde 1-3 oranlarında artış uyguladı.Vakıf üniversitelerinin yıllık eğitim ücretlerine öğrencilerin barınma, ders-araç gereç, yemek ve ulaşım giderleri de dahil edildiğinde öğrenimleri süresince yapacakları masraf bir ''servet'' harcamayı gerektiriyor.Öğrencilerin vakıf üniversitelerinin 2011-2012 akademik yılında ödeyecekleri ücretler şöyle:Lisans programları ve bunların İngilizce hazırlık programı için KDV hariç 22 bin 700 TL. Ön lisans programları ve bunların İngilizce hazırlık programı için 12 bin 300 TL.Tıp ve diş hekimliği fakülteleri KDV dahil 22 bin TL. Mühendislik fakültesi 18 bin 400, İngilizce hazırlık ve lisans programları 16 bin 800, ön lisans programları 12 bin TL. Ücretlere KDV dahil.Bütün bölüm ve programlar KDV dahil 19 bin 100 TL.Tüm lisans bölümleri ve hazırlık sınıfı KDV hariç 14 bin 770; ön lisans programları 7 bin 385 TL.Tıp fakültesi KDV hariç 28 bin 210 TL; fen edebiyat fakültesi psikoloji bölümü 15 bin 190 TL; Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu 8 bin 138 TL; Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri 9 bin 223 TL; ebelik bölümü 8 bin 138 TL; sağlık kurumları yöneticiliği bölümü 14 bin 648 TL; sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu 7 bin 53 TL.Tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazırlık sınıfı için KDV hariç yıllık en fazla 16 bin 500 TL.İngilizce hazırlık ve lisans programları KDV dahil 20 bin 400 TL; Türkçe lisans programları 19 bin 200 TL.Mühendislik ve mimarlık fakülteleri KDV dahil 12 bin 800 TL; iktisadi ve idari bilimler ile fen edebiyat fakülteleri 11 bin 800 TL; hukuk fakültesi 13 bin 800 TL; İngilizce hazırlık eğitimi 11 bin 800 TL; sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü 7 bin 500 TL; fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü 10 bin 800 TL; meslek yüksekokulu programları 7 bin TL.İngilizce hazırlık ve fakülteler KDV dahil 26 bin 500 TL; yüksekokullar 17 bin 800 TL.Tüm meslek yüksekokulları, yüksekokullar ve fakültelerin İngilizce hazırlık programları ile fen edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, iletişim fakülteleri ile mimarlık fakültesinin iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı programları ile Mühendislik Fakültesi için KDV hariç 22 bin TL, Hukuk Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi'nin Mimarlık programı için KDV hariç 23 bin 500, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu için KDV hariç 16 bin 750, Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu programları için KDV hariç 15 bin 500 TL.Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için KDV dahil 21 bin 280 TL, Hukuk Fakültesi KDV dahil 20 bin 720 TL, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi için KDV dahil 19 bin 980 TL, İngilizce Hazırlık KDV dahil 19 bin 360 TL, meslek yüksekokullarının ücretleri ise KDV dahil 10 bin 960 TL.Fen-Edebiyat, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim ve Güzel Sanatlar fakülteleri ile Hazırlık Sınıfı KDV hariç 22 bin 900 TL, Hukuk Fakültesi KDV hariç 24 bin 900, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu KDV hariç 14 bin 900 TL, meslek yüksekokulu KDV hariç 10 bin 900 TL.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi KDV hariç 18 bin TL, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi ile İletişim Fakültesi için KDV hariç 17 bin 850 TL, Hukuk Fakültesi için KDV hariç 19 bin 950 TL, Diş Hekimliği Fakültesi KDV hariç 25 bin TL, meslek yüksekokulu için KDV hariç 8 bin TL, Adalet Meslek Yüksekokulu için KDV hariç 10 bin TL.Diş Hekimliği Fakültesi için KDV hariç 35 bin 600 TL, Tıp Fakültesi için KDV hariç 29 bin 370 TL, Eczacılık Fakültesi için KDV hariç 26 bin 400 TL, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi için KDV hariç 21 bin 175 TL, Eğitim Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi için KDV hariç 11 bin 825 TL, diğer fakülteler ve Yabancı Dil Hazırlık Programları KDV hariç 17 bin 600 TL.İngilizce Hazırlık sınıfı için KDV hariç 17 bin 350 TL, lisans programları için KDV hariç 18 bin 225 TL.Mühendislik fakültesi bölümleri ile Hukuk Fakültesi için KDV dahil 18 bin 750 TL, diğer 4 yıllık bölümler ile tüm bölümlerin İngilizce Hazırlık sınıfları için KDV dahil 18 bin TL.Hukuk Fakültesi KDV hariç 18 bin 520 TL, uzaktan eğitim sistemi ile eğitim veren lisans bölümlerinde KDV hariç 7 bin 690 TL, diğer tüm lisans programları ve yabancı dil hazırlık programında KDV hariç 15 bin 380 TL, ön lisans programlarında KDV hariç 7 bin 315 TL.Uluslararası Girişimcilik Bölümü hariç öğrenim ücreti KDV dahil 19 bin TL.Tıp Fakültesi için KDV dahil 40 bin TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi için KDV dahil 16 bin 200 TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için KDV dahil 10 bin 800 TL.Hemşirelik Yüksekokulu KDV dahil 10 bin TL, İngilizce Hazırlık Sınıfı KDV dahil 11 bin TL, Fen-Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ile Matematik için KDV dahil 12 bin 500 TL, Psikoloji, Moleküler Biyoloji Genetik için KDV dahil 15 bin TL, Mimarlık Fakültesi için 16 bin TL, Mühendislik Fakültesi için KDV 17 bin 500 TL, İşletme Fakültesi, İşletme (Türkçe), Turizm İşletmeciliği ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım için KDV dahil 14 bin TL, İşletme Enformatiği, İşletme (İngilizce) ve Uluslararası Ticaret ve İşletmeciliği için KDV dahil 15 bin TL, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik için KDV dahil 12 bin 500 TL, Ebelik için KDV dahil 10 bin TL, meslek yüksekokulu için KDV dahil 8 bin TL.Hazırlık ve lisans programları için KDV hariç 18 bin 900 TL.Tıp Fakültesi dışındaki programları için KDV dahil 31 bin TL, Tıp Fakültesi KDV dahil 42 bin 750 TL.Tıp Fakültesi KDV dahil 26 bin 490 TL, Eğitim Fakültesi KDV dahil 16 bin 300 TL, diğer fakülteler KDV dahil 19 bin 950 TL, Hemşirelik Yüksekokulu KDV dahil 7 bin 650 TL, meslek yüksekokulu KDV dahil 10 bin 885 TL.Tüm programlar için KDV dahil 30 bin TL.İngilizce Hazırlık sınıfı için KDV hariç 8 bin TL, tüm gündüz programları ile ikinci öğretim için KDV hariç 8 bin 900 TL.Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik-Mimarlık, İletişim fakültelerinde İngilizce Hazırlık ve bölüm öğretim ücreti KDV hariç 16 bin 334 TL, Uygulamaları Bilimler Yüksekokulunda İngilizce Hazırlık ve bölüm ücreti KDV hariç 15 bin 162 TL, Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda Hemşirelik Bölümü KDV hariç 9 bin 950, Beslenme ve Diyetetik Bölümü KDV hariç 11 bin 700 TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Sosyal Hizmet Bölümü KDV hariç 12 bin 963 TL. Ön lisans programlarının gündüz öğretimi İngilizce hazırlık sınıfı ve program öğretim ücreti KDV hariç 7 bin TL, ikinci öğretim ücereti KDV hariç 7 bin 875 TL. Uzaktan eğitim veren lisans programlarında öğretim ücreti KDV hariç 10 bin TL, uzaktan eğitim ön lisans bölümlerinde KDV hariç 5 bin TL.Tıp Fakültesi KDV dahil 22 bin 750 TL, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin İngilizce programları için KDV dahil 17 bin 900 TL, Türkçe programları için KDV dahil 16 bin 100 TL, Hukuk Fakültesi için KDV dahil 18 bin 850 TL, Fen-Edebiyat Fakültesinin İngilizce ve dil programları izin KDV dahil 13 bin 800 TL, Türkçe programları için KDV dahil 12 bin 600 TL, Eğitim Fakültesinin İngilizce programları için KDV dahil 14 bin 100 TL, Türkçe programları KDV dahil 13 bin 100 TL, İlahiyat Fakültesi KDV dahil 16 bin TL, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu KDV dahil 13 bin TL, Hemşirelik Yüksekokulu için KDV dahil 12 bin 500 TL, Adalet Meslek Yüksekokulu için KDV dahil 8 bin 100 TL, diğer meslek yüksek okulu programları için KDV dahil 9 bin TL, önlisans ve lisans programlarının Hazırlık Okulu için KDV dahil 15 bin 600 TL.Lisans programları için KDV hariç 13 bin 500 TL, meslek yüksekokulu KDV hariç 8 bin 200 TL, İngilizce Lisans Hazırlık için KDV hariç 13 bin 500 TL, İngilizce Ön Lisans Hazırlık KDV hariç 8 bin 200 TL.Tıp Fakültesi KDV dahil 18 bin 500 TL, Hukuk Fakültesi için KDV dahil 16 bin 500 TL, diğer fakülteler ile İngilizce Hazırlık Programında KDV dahil 16 bin TL, Hemşirelik Yüksekokulu lisans ve İngilizce Hazırlık Programında KDV dahil 10 bin TL, ön lisans programları için KDV dahil 8 bin TL.Hazırlık sınıfı için KDV dahil 14 bin 500 TL, tüm fakülteler için KDV dahil 16 bin 300 TL, meslek yüksekokulu programları için KDV dahil 9 bin TL.Türkçe öğretim yapılan programlarda (2. öğretim dahil) KDV hariç 9 bin 500 TL, İngilizce eğitim yapılan programlarda ve İngilizce Hazırlık sınıfında KDV hariç 10 bin 500 TL.Mühendislik-Mimarlık ile Güzel Sanatlar fakültelerinin tüm programlarında KDV hariç 15 bin TL, iktisadi ve idari bilimler fakültesinde KDV hariç 12 bin TL, ön lisans programları, ikinci öğretim ve hazırlık sınıfı dahil KDV hariç 7 bin 700 TL.Hukuk Fakültesi için KDV dahil 17 bin TL, diğer tüm lisans programları için KDV dahil 15 bin TL, ön lisans programlar için KDV dahil 8 bin TL, tüm lisans ve ön lisans bölümlerinin İngilizce hazırlık programları için KDV dahil 14 bin TL.Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık, Sosyoloji ve Matematik bölümleri için KDV hariç 19 bin 450 TL, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü ve Hukuk Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin tüm bölümleri için KDV hariç 21 bin 600 TL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tüm bölümleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun (Spor Yönetimi hariç) tüm bölümleri için KDV hariç 19 bin 980 TL, Spor Yönetimi bölümü için KDV hariç 12 bin 750 TL, Güzel Sanatlar Fakültesinin tüm bölümleri için KDV hariç 19 bin 450 TL, Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun tüm bölümler için KDV hariç 16 bin 200 TL, ön lisans programlarında İngilizce programlarında KDV hariç 10 bin 800 TL, ikinci öğretim programlarında KDV hariç 9 bin 750 TL, diğer programlarda KDV hariç 10 bin 250 TL.Eğitim-öğretim ücreti KDV dahil 7 bin TL.İngilizce hazırlık sınıfı ve lisans programları KDV dahil 8 bin 650 ABD doları.Tıp fakültesi için KDV hariç 35 bin TL, Diş Hekimliği fakültesi KDV hariç 32 bin TL, Eczacılık fakültesi KDV hariç 27 bin TL, Hukuk fakültesi KDV hariç 22 bin TL, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik Bölümü KDV hariç 12 bin TL, Beslenme ve Diyetetik Bölümü KDV hariç 14 bin TL, Sağlık Yönetim Bölümü KDV hariç 10 bin TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü KDV hariç 16 bin TL ve bütün lisans programlarında Hazırlık Programı KDV hariç 22 bin TL.Eğitim-öğretim ücreti KDV dahil 20 bin TL, İngilizce Hazırlık programı için KDV dahil 17 bin TL.Hukuk fakültesi KDV dahil 14 bin 750 TL, Mühendislik fakültesi KDV dahil 13 bin 750 TL, İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi KDV dahil 12 bin 750 TL, tüm ön lisans programları için KDV dahil 7 bin ve İngilizce Hazırlık Sınıfı için KDV dahil 12 bin TL.Lisans programları ve bunların İngilizce Hazırlık sınıfı için KDV hariç 19 bin 800 TL.Hukuk Fakültesi için 16 bin TL, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için 14 bin 500 TL, Fen Edebiyat Fakültesi için 13 bin 500 TL, hazırlık sınıfları için 13 bin 500 TL.Tüm programlar için KDV dahil 8 bin 650 ABD Doları karşılığı Türk Lirası.Örgün programlar için yıllık ücret isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı dahil KDV hariç 8 bin TL, ikinci öğretim programları için KDV hariç 9 bin TL.Tüm lisans programları KDV dahil 15 bin TL.Türkçe eğitim programları için KDV hariç 8 bin TL, isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıf için KDV hariç 10 bin TL.Mühendislik Fakültesi için KDV dahil 17 bin TL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için KDV dahil 15 bin, Hukuk Fakültesi için KDV dahil 16 bin 500 TL, Adalet Meslek Yüksekokulu için KDV dahil 9 bin 500 TL, İngilizce Hazırlık sınıfı için KDV dahil 14 bin TL.Hazırlık sınıfı ve Spor Bilimleri Fakültesi KDV hariç 12 bin TL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 13 bin TL; Meslek Yüksekokulu 9 bin 200 TL.Tıp Fakültesi KDV dahil 19 bin TL; Mühendislik Fakültesi 14 bin 500 TL, Eğitim Fakültesi 12 bin 720 TL, İngilizce hazırlık sınıfı 12 bin TL.Tüm bölüm ve programlar ile İngilizce hazırlık KDV hariç 14 bin TL.Bütün programlar KDV dahil 16 bin TL.İngilizce hazırlık sınıfı ile tüm programlar KDV hariç 8 bin TL.Tüm bölümler ve hazırlık sınıfları KDV hariç 19 bin 260 TL; Tıp Fakültesi KDV hariç 26 bin 215 TL, Diş Hekimliği Fakültesi KDV hariç 25 bin 680 TL; Eczacılık Fakültesi KDV hariç 21 bin 400 TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 16 bin 50 TL; Hemşirelik Bölümü 8 bin 560 TL.Edebiyat Fakültesi KDV dahil 12 bin 960; Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 16 bin 200 TL, İngilizce hazırlık 14 bin 904 TL, İslami İlimler Fakültesi 8 bin 640 TL, Arapça hazırlık 10 bin TL.Hazırlık sınıfı KDV dahil 12 bin 500 TL, Mühendislik Mimarlık ve Hukuk fakülteleri 15 bin TL; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 13 bin TL.İngilizce hazırlık KDV dahil 10 bin TL; Eczacılık Fakültesi 28 bin TL, Fen Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim ve Mühendislik Mimarlık fakülteleri 18 bin TL; Sağlık Bilimleri Fakültesi 13 bin TL; Meslek yüksekokulları 10 bin TL.Tüm programlar KDV dahil 15 bin TL.Tıp Fakültesi KDV hariç 26 bin TL; Diş Hekimliği 24 bin TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 9 bin TL, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 12 bin TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 14 bin TL.Hava Ulaştırma Fakültesi KDV hariç 27 bin 500 TL, İşletme Fakültesi 17 bin 500 TL; İngilizce hazırlık 15 bin 625 TL.Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KDV dahil 15 bin TL.Tüm bölümler ve hazırlık sınıfı KDV hariç 13 bin TL.