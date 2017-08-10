Vakıf Başkanı: AK Parti'den elini çek! Rektör: Genel başkanın temsilcisiyim!

Mardin Tanıtma Vakfı Başkanı İbrahim Sancar, AKP Mardin İl Başkanlığı'na aday önerdiğini iddia ettiği Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça için, "Partimizden çek elini kardeşim. Siyaset senin işin değil" dedi. Prof. Dr. Ağırakça ise, "Parti içine sızan hırsızlar daha doğmadan ben siyasetin içindeyim ve ben genel başkanımızın Mardin temsilcisiyim, bunu biliniz, size geçit yok" diye cevap verdi.

Vakıf başkanı: Partimizden çek elini kardeşim

AKP kongre süreci ile ilgili olarak, Mardin Tanıtma Vakfı Başkanı İbrahim Sincar ve Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça arasında sosyal medya üzerinden polemik yaşandı. İbrahim Sancar, dün gece Facebook hesabından, "Bu rektörler sıyasete karışmasa çok iyi olacak. Senın ne alakan var? Mardın Ak Parti İl Başkanlığı'na aday önermen, senin önerdiğin aday Mardin'e ne zaman gelmiş? Hangi mahalleyi bilir? Adam 40 yıldır İstanbul'da, Mardin sokaklarında kaybolacak? Partimizden çek elini kardeşim, çek. Siyaset senin işin değil" diye bir paylaşım yaptı.

Rektör: Ben genel başkanımızın Mardin temsilcisiyim

Sincar'ın, bu paylaşımının ardından Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça da bugün akşam saatlerinde, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Hesabından 8 ayrı tweet atan Prof. Dr. Ağırakça, şunları yazdı:

"Parti içindeki hırsızlık ve yolsuzluk peşinde olanlar siyasetten elimin çekilmesini bekleyin, onların partiye girmesine müsaade etmeyeceğim. Parti içine sızan hırsızlar daha doğmadan ben siyasetin içindeyim ve ben genel başkanımızın Mardin temsilcisiyim, bunu biliniz, size geçit yok. Hırsızların kiralık kirli medyası, benim siyasetten el çekmemi istiyor. Merak etmeyin, hiçbir zaman elimi yakamızdan çekmeyeceğim seviyesizler. Genel başkan, hırsızları, yolsuzluk yapanları tasfiye ediyor. Sıra size geldi diye ondan mı korkuyorsunuz? Gelecek yönetimde yeriniz olmayacak. Hırsızlar kendilerini siyasetin sahibi zannediyorlar. Hayır, o geçtiğimiz son üç yıldaydı. Genel başkan yeniden geldi. Artık tasfiye edilecekler. Biz Milli Nizam'dan beri, 50 yıldır bu davadayız. Düne kadar sağda solda çapulculuk yapanlar, hırsızlık yapmak için Ak Parti'ye girmeye kalkışıyor. Dava adamı olmayanlar, lütfen yerlerine çekilip gitsinler. Hırsızlık, mafyacılık, feodalizm ve yolsuzluk partide artık olmayacaktır. Siyasetten elimi çekmemi istiyenler, düne kadar sağda solda gezinip duruyorlardı, her gün parti değiştiriyorlardı, menfaati burada buldular."