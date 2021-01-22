VakıfBank'tan imalatçı ve ihracatçıya 40 milyar liralık yeni kredi paketi

VakıfBank, "yerli üretimi desteklemek ve istihdamı korumak" amacıyla imalatçı ve ihracatçı firmalara yönelik 40 milyar liralık yeni kredi paketi açıkladı.

Vakıfbank, imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak olan firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik yeni bir kredi paketi oluşturdu. Sektörde bir ilk olarak, ‘TCMB politika faiz oranına endeksli’ şekilde kullandırılacak ‘Çıpa Kredisi’ faiz oranı, TCMB politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek. Ayrıca kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz artışı da yapılmayacak.

Vakıfbank’ın yeni ürünü ile ilgili açıklamalarda bulunan Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankamız, geçmişte olduğu gibi bugünde değer üreten her kesimin yanındadır. Ülkesine inanan, yerli üretimden vazgeçmeyen, ihracat hedeflerine katkı sağlayan firmalarımız bizler için özel bir önem taşıyor. Özellikle pandemi sürecinde üretime devam etmiş, tüm zorluklara rağmen istihdamdan vazgeçmemiş işletmelerimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu yeni kredi paketimizle de imalatçılarımıza da ihracatçılarımıza da omuz vermeyi amaçlıyoruz. Firmalarımız üretimlerine de yatırımlarına da faizlerin düşmesini bekleyerek ara vermesin ülkemiz zaman kaybetmesin istiyoruz” dedi.