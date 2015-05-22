Vakfıkebir Büyükliman Belediyespor oyuncularına şampiyonluk primi: Vakfıkebir ekmeği

Trabzon 2. Amatör Lig'de başarılı bir sezon geçiren Vakfıkebir Büyükliman Belediyespor'da kulüp yönetim kurulu, futbolcularına şampiyonluk primi olarak bir miktar para ve adı ilçe ile anılan Vakfıkebir ekmeğinden dağıttı.

Eurosport.com'un haberine göre; başarılı bir sezonun ardından Süper Amatör Küme'ye şampiyon olarak çıkma sevinci yaşayan Vakfıkebir Büyükliman Belediyespor'lu futbolcular şampiyonluklarını 'ekmek' ile kutladılar.

Aldıkları primi esprili bir şekilde "Futboldan ilk ekmeğimizi kazandık" diyerek karşılayan sporcular, Belediye Başkanı Balta'dan seneye de şampiyon olmaları halinde ilçenin ünlü tereyağından da prim olarak verilmesi isteğinde bulundu. Bunun üzerine Balta ve Bahadır, seneye şampiyon olmaları halinde futbolculara tereyağı da vereceklerini belirtti.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, yaptığı açıklamada, Vakfıkebir'in, ekmeğin anavatanı olduğunu söyledi. Ekmek dağıtarak futbolculara mesaj vermek istediklerini ifade eden Balta, "Onlara 'futboldan ekmek yemedik demeyin' dedik. Eğer çalışırlarsa, başarılı olurlarsa bu işten de ekmek yiyebileceklerini hatırlatmak istedik" dedi.