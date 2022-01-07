Vakalar salgın başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı; Avustralya'da kısıtlamalar geri geldi

Avustralya'da ülkenin en büyük eyaleti Yeni Güney Galler (NSW), ülkede günlük vaka sayıları en yüksek seviyeye ulaştığı için bazı Covid-19 kısıtlamalarını geri getirdiğini duyurdu.

Avustralya'da salgının başından bu yana bu yana ilk kez, son 24 saatte 78 binden fazla yeni vaka bildirildi; böylece toplam vaka sayısı 763 bin 854'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 301'e yükseldi.

NSW Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, bu ayın sonunda gerçekleşmesi beklenen vaka artışındaki zirve öncesinde sağlık sistemine ve topluma destek sağlamak için bir dizi önlem alındığını söyledi. Perrottet, Omicron varyantı için "Son derece bulaşıcı bir varyantla uğraşıyoruz, ancak neyse ki Covid-19'un çok daha az şiddetteki bir formu gibi görünüyor ve yüksek aşılama oranlarımız insanları güvende tutmaya yardımcı oluyor." dedi.

Hastane sistemi ve personeli üzerindeki baskıyı hafifletmek için, acil olmayan ameliyatların askıya alınma süresini şubat ayına kadar uzattıklarını belirten Perrottet, "Alfa ve Delta salgınları sırasında yaptığımız gibi, gerektiğinde özel hastane kapasitesini kullanacağız." diye konuştu.

Yeni kısıtlamalar kapsamında, 8-27 Ocak'ta, barlar, kulüpler, gece kulüpleri, restoranlar, eğlence tesisleri ve büyük dinlenme tesisleri gibi mekanlarda şarkı söylemek ve dans etmek yasaklandı. Düğün törenleri, sanatçılar, öğrenciler ve eğitmenler bu kısıtlamalardan muaf tutuldu.

Hükümet ayrıca, aşı zorunluluğu olanlar için Covid-19'un hatırlatıcı dozunu da zorunlu hale getirdi ve insanlara büyük ev toplantılarından kaçınmalarını, toplu alanlarda oturdukları yerde kalmalarını tavsiye etti.

Sağlık Bakanlığına göre, Avustralya şu ana kadar 16 yaş ve üstü kişilerin yüzde 91,9'unu tam olarak aşılarken, nüfusun yüzde 94,6'sı ilk doz Covid-19 aşısını oldu.