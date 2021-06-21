Vaka sayısının artışta olduğu Moskova'dan Antalya'ya uçuşlar başlıyor

Rus S7 Havayolları’nın 10 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın başkenti Moskova ile Antalya arasında düzenli uçuşlarını başlatacağı duyuruldu. Moskova'da geçtiğimiz günlerde resmi kaynaklardan vaka sayısının varyant nedeniyle artışta olduğu belirtilmişti.

Sputnik'te yer alan habere göre; S7 Havayolları’ndan bir sözcü, “S7 Airlines, 10 Temmuz’dan itibaren Moskova-Antalya güzergahı üzerinde günlük olarak düzenli uçuşlar gerçekleştirmeyi planlıyor. Şu anda Türkiye’ye uçuş programını oluşturuyoruz, yakın zamanda birkaç güzergah daha açmayı planlıyoruz. Onları daha sonra bildireceğiz” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların 22 Haziran itibarıyla yeniden başlatılacağını söylemişti.

Moskova'da vaka sayısında artış yaşanıyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, geçtiğimiz günlerde "Büyük ihtimalle daha agresif, daha hızlı yayılan bir varyant ile karşı karşıyayız" açıklamasını yapmıştı.

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