Vaka sayısı en düşük olan Şırnak'ta, piknik alanları doldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Koronavirüs risk haritasında Türkiye'nin nüfusa oranla vakanın az olduğu Şırnak'ta halk, kısıtlamasız hafta sonu piknik yaparak değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Koronavirüs risk haritasının 20-26 Mart tarihli verilerinde 100 bin kişide 13,57 yer alan ve Türkiye'nin en az vaka sayısına sahip olduğu kent olarak bilinen Şırnak'ta 27 Mart- 2 Nisan verileri ise 23,43 oldu. Hafta sonu kısıtlamasının da olmadığı Şırnak'ta halk, şehri boşaltıp piknik alanlarına akın etti.