Vaka sayısı artınca Valilik, Yusufeli Barajı inşasında şantiyeden çıkmayı yasaklandı; işçiler isyan etti!

Yapımı devam eden Artvin Yusufeli Barajı’nda Valilik kararıyla işçilerin şantiyeden çıkması yasaklandı. Şantiye işçileri, “Test yapılıyor sözde ama test yapılan kişi 2-3 gün boyunca bütün şantiyeyle iletişim halinde. Sabah testi pozitif çıkan bir arkadaşı götürdüler yanımdan” diyor.

Artvin’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı Projesi olan ve Limak-Kolin-Cengiz Ortak Girişimine yaptırılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı Koronavirüs vaka sayısı hızla artmaya başladı. Pazartesi günü Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ise artan vakalar nedeniyle işçilerin şantiye alanından çıkmasını yasaklayan karar aldı. İşçiler ise Koronavirüs'e yakalanan işçilerle aynı şantiyede oldukları ve salgına yakalanmamak için işten çıkmak istedi.

Ancak Valilik’in aldığı karar nedeniyle ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı gibi hakları elinden alınan işçiler dün iş bırakma eylemi yaptı.

"Kurban Bayramı’ndan sonra bu şirket yüzünden vakalar arttı"

BirGün'den Rıfat Kırcı'nın haberine göre, Şantiyede bulunan bir Limak işçisi durumu şu sözlerle anlattı:

“Kurban Bayramı’nda işçileri gönderdiler sonra hiçbir önlem almadan hiçbir test yapmadan, karantina olmadan geri getirdiler. Yusufeli’nde hiç vaka yoktu. Kurban Bayramı’ndan sonra bu şirket yüzünden vakalar arttı.

"Sabah yanımdan pozitif vaka olan arkadaşı aldılar"

Şimdi de bizi buraya Koronavirüs'le iç içe hapsediyorlar. Ortam zaten hijyenik değil. Test yapılıyor sözde ama test sonucu gelene kadar o kişi 2-3 gün boyunca bütün şantiyeyle iletişim halinde. Test sonucu pozitif çıkan bir arkadaşı alıp götürdüler sabah. Biz akşamdan beri o adamla birlikteydik. Biz de şantiyeyi kapatın, 20 gün gönderin herkesi evine dedik. Onlar da yanaşmadılar Valilik’in kararını aldılar arkalarına bu nedenle işsizlik maaşımız ve tazminatımız elimizden alınmış oldu.”

Öte yandan dün işçilerin eylemi sürerken şantiye proje müdürü, işçilere sözlü olarak taleplerinin karşılanacağını bildirdi. İşçilerin aktardığına göre, şantiyede süresiz karantina kararı alındığını bildiren proje müdürü, isteyen işçilerin tüm haklarını alarak işten ayrılabileceklerini bildirdi.

Dardanel vakası ikinci kez mi yaşanıyor?

Geçen ay Dardanel’in Çanakkale Fabrikası’nda Covid-19 hastalarının artması üzerine şirket Yusufeli’ndeki uygulamaya benzer bir karar almıştı. Dardanel’in uygulamasına göre işçilerin eve gitmesi yasaklandı, öğrenci yurtlarına kapatılan işçiler salgına rağmen mesaiye devam ettirildi. Şirket bu uygulamanın adına “Kapalı devre çalışma sistemi” adını verdi.