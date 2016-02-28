Vajinasından 10 bin dolarlık kokain çıktı

ABD’deki John F. Kennedy Havalimanı’nda, bir kadının vajinasında, 10 bin dolar değerinde kokain ele geçirildi. Jamaika’dan New York’a gelen 24 yaşındaki Shekira Thompson, kokaini ülkeye sokmaya çalıştığını kabul etti. Yapılan testler ele geçirilen maddenin kokain olduğunu onaylarken, Thompson ise uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

​Sınır Koruma Polisi (CBP) Direktörü Robert E. Perez, “Bu operasyon, polislerimizin ABD’yi yasadışı uyuşturuculardan korumak için nasıl bir mücadele verdiğinin göstergesi” dedi.