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Dünya

Vajinasından 10 bin dolarlık kokain çıktı

​Sınır Koruma Polisi (CBP) Direktörü Robert E. Perez, “Bu operasyon, polislerimizin ABD’yi yasadışı uyuşturuculardan korumak için nasıl bir mücadele verdiğinin göstergesi” dedi

28 Şubat 2016 19:00

ABD’deki John F. Kennedy Havalimanı’nda, bir kadının vajinasında, 10 bin dolar değerinde kokain ele geçirildi. Jamaika’dan New York’a gelen 24 yaşındaki Shekira Thompson, kokaini ülkeye sokmaya çalıştığını kabul etti. Yapılan testler ele geçirilen maddenin kokain olduğunu onaylarken, Thompson ise uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

​Sınır Koruma Polisi (CBP) Direktörü Robert E. Perez, “Bu operasyon, polislerimizin ABD’yi yasadışı uyuşturuculardan korumak için nasıl bir mücadele verdiğinin göstergesi” dedi.

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