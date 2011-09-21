Vajinal tampon komaya soktu

T24 - İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan Paige Roffey adındaki öğrenci tamponu kullandıktan 4 saat sonra fenalaştı.
Hastaneye götürüldükten sonra tekrar eve gönderilen Paige'in ilk önce virüs kaptığı sanıldı. Ama duşta yere yığılmasıyla tekrar hastaneye kaldırıldı. İki gün boyunca komada kalan Roffey, doktorların yoğun çabası sayesinde kurtarıldı. Ancak doktorlar koma nedeniyle Paige'nin beyninde hasar oluşmuş olabileceğini belirtiyorlar.
Çok nadir gerçekleşen tampona bağlı kan zehirlenmesi konusunda uzmanlar, tamponun uzun süre tutulmamasını öneriyor. İngiltere'de tamponun kan zehirlenmesi yapması vakasına yılda 20 civarında rastlanıyor.