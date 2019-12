Vahşetin fotoğrafı!

1995 yılında Silopi'de kaçırıldıktan 14 yıl sonra cesedi Elazığ kimsesizler kabristanında ortaya çıkan Hasan Ergül'ün mezarı dün savcılık kararı ile açıldı.



16278 numaralı mezar başında dramatik anlar yaşandı. Savcı, Hasan Ergül'e ait olduğu iddia edilen mezardan diş, çene ve iki tane bacak kemiği aldı. Alınan numuneler oğlu İslam (Velat) Ergül'den alınan kan numunesi ile karşılaştırılacak. DNA sonuçları 10 gün içinde belli olacak. Yıllar sonra babasının mezarı ile karşılaşan İslam Ergül mezar açılışında gözyaşlarına boğuldu. Toprağa dokunan Ergül, duygusal anlar yaşadı. Kardeşine ait olduğu iddia edilen mezarın açılmasından sonra konuşan Ato Ergül ise, "Bu faili belli bir cinayettir. Sorumluları bulunup yargı önüne çıkarılmalıdır." dedi.



Zaman gazetesinin haberine göre; Hasan Ergül 1995 yılında kaçırıldığı anda yanında olan oğlu yıllarca bu travma ile yaşamış. DNA testi için dün kan vermek amacıyla Elazığ Cumhuriyet Savcılığı'na gelen ardından da babasına ait mezarın açılmasına tanıklık eden İslam Ergül (19) Zaman'a konuştu.



Babası kaçırıldığında 5 yaşında olan Ergül, hatırlayabildiklerini şöyle anlatıyor: "Babamla birlikte köyden Silopi'ye gitmiştik. Babamın işleri vardı. Hastaydım, beni de orada hastaneye götürüp iğne yaptırdı. Traktörle geri döndüğümüzde yolda bir yerde durduğumuzu hatırlıyorum. 4 kişi gelip babamı zorla götürdü. Beni orada bıraktılar. Ağlıyordum. Sonra iki abi geldi. Kimin oğlu olduğumu sordular. Beni köye getirdiler."



Geri geleceğini hayal ettim



Babasının gözlerinin önünde zorla kaçırılıp götürülmesi İslam Ergül'ün hayatında derin travmalar yaşamasına sebep olmuş. "Ne yapsam da o an gözümün önünden gitmiyor." diyen Ergül, babasının neden kaçırıldığına yıllarca anlam verememiş. Bir gün geri geleceğini hayal etmiş hep. Şimdi 19 yaşında olan İslam Ergül'ün konuşurken sık sık gözleri doluyor. Hissettiklerini dile dökmekte zorlanıyor. Amcası Ato Ergül, kardeşiyle ilgili konuşurken İslam Ergül yanımızdan uzaklaşıyor. Babasının ceset fotoğrafları hakkında anlatılanları duymak istemiyor. Ato Ergül, Elazığ Savcılığı'ndaki dosyada kardeşine ait ceset fotoğraflarını gördüğünde bayılmış. "Her tarafında işkence izleri vardı, boğazında ip izi vardı. Her halde telle boğup göle atmışlar." diyor.



Babasının cinayetinden sorumlu olanların bulunup cezalandırılmasını isteyen İslam Ergül duygularını şöyle dile getiriyor: "Her çocuk ve genç gibi ben de babamın yanımda olmasını isterdim; ama olmadı. Demek ki kaderimizde varmış. Babam normal bir şekilde ölseydi, bu kadar dokunmazdı belki. Başına gidip dua okuyacağımız, bayramda ziyaret edebileceğim mezarı bile yoktu. Yıllarca bu acı ile yaşadım. Babamı öldürenler geride altı yetim bıraktı. Şimdi tek isteğim sorumluların bulunup yargılanması. Bize bu acıyı yaşatanların yanına kâr kalmamalı."



1995 yılında Silopi'de kaçırılan Hasan Ergül'ün cesedi JİTEM ve PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın açıklamaları doğrultusunda Elazığ'da ortaya çıktı. Aygan, "Silopi'den kaçırılan Hasan isimli şahıs, JİTEM'de sorgulandıktan sonra Elazığ'da Hazar Gölü'ne atıldı." itirafında bulunmuştu. Aygan'ın bu açıklamaları doğrultusunda kardeşleri Elazığ'da Hazar Gölü çevresinde Hasan Ergül'ün akıbetini araştırdı. Hazar Gölü'nde balıkçılık yapan görgü tanıklarının 1995 yılında iki ceset bulduklarını söylemesi üzerine geçtiğimiz hafta Elazığ Cumhuriyet Savcılığı'na başvurunca gerçekler ortaya çıktı. 1995 yılında balıkçıların ihbarı ile bulunan ceset, Elazığ Cumhuriyet Savcılığı tarafından kimsesizler mezarlığına gömülmüş. Hasan Ergül'ü kardeşi Ato Ergül'ün dosyada bulunan fotoğraflardan teşhis etmesi üzerine savcı, Hasan Ergül'ün oğlunu kan testi için savcılığa çağırmıştı.