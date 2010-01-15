T24 - Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam Eyaleti'nin başkenti Guwahati her yıl hasat festivali sırasında bir vahşete tanıklık ediyor... Vahşetin adı: Bülbül dövüşleri





Dünyanın en güzel sesli kuşlarından biri olan bülbülleri dövüştürmek Assam'da bir gelenek. Magh Bihu denilen kutlamalar sırasında bu kuşlar biri üstün çıkana kadar dövüştürülüyor.



Asırlardır süren bu vahşet için festival öncesi ormanda bülbül avına çıkılyor. Bunlar bir süre evde tutulduktan sonra dövüş için hazırlanıyor. Kuşlar sadece bir kez dövüştürülüyor ve daha sonra ormana geri salınıyor.



Bölge halkı yakaladığı kuşlara özel bir ot veriyor. Dövüşten bir gün önce bu otla kuşların beslenmesi kesiliyor. Bir gün otsuz ve aç bırakılan kuşlar dövüş günü agresifleşiyor.



Hayvan hakları savuncuları bu dövüşlerin durdurulması gerektiğini söylüyor. Ancak bölge halkı bunun yaklaşık 2 bin yıl önceye dayandığını söyleyerek dövüşlerden vazgeçmeye yanaşmıyor.



Dövüş organizasyonu yapan Babul Mazumdar, "Biz geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz" diyor. Kuşlara müdahale için dövüş sırasında bir veteriner alanda bekletiliyor.



Bu geleneğin Moğollar'dan Hintliler'e geçtiği söyleniyor.