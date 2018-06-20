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Vahşet sürüyor; dört patisi de kesilen yavru kedi, hayatını kaybetti

Polis geniş çaplı soruşturma başlattı

20 Haziran 2018 17:11

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölmüş halde bulundu. Polis, vahşeti gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Vatan Caddesi'nde vatandaşlar, kaldırım üzerinde 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsünü fark ederek durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Yıldırım Belediyesi Veterinerlik ekipleri, 1 aylık olduğu değerlendirilen yavru kediyi alıp, hekimliğe götürdü. Polis ekipleri, yavru kediyi eziyet çektirerek öldürenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Vatandaşlar, vahşete büyük tepki gösterdi.

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Vahşet sürüyor; dört patisi de kesilen yavru kedi, hayatını kaybetti

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