Vahidi: Suriye ile savunma anlaşması yürürlükte

İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, Suriye ile ortak savunma anlaşmasının hala yürürlükte olduğunu söyledi. Fransa Başbakanı Ayrault ise, muhaliflere askeri mühimmat verdiklerini açıkladı.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, Bakanlar Kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin İran ve Suriye arasındaki ortak savunma anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili sorularını cevaplayan İran Savunma Bakanı Vahidi, ''Bu savunma anlaşması hala yerinde duruyor. Suriye'den bu konuda şu ana kadar hiçbir talep gelmiş değil'' dedi.

Suriye'nin tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, Şam'ın bu sorunla iyi bir şekilde mücadele ettiğini ileri sürdü.

Fransa'dan askeri mühimmat

Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayrault ise, ülkesinin Suriyeli muhaliflere iletişim araçları ve korunma amaçlı askeri mühimmat gönderdiğini söyledi. Ayrault, muhaliflere ölümcül silah ise vermediklerini belirtti.

Fransız RMC televizyon kanalına konuşan Ayrault, korunma amaçlı mühimmatın kesinlikle öldürme ve yaralama özelliği taşımadığını vurguladı.

Beşşar Esad'ın iktidarı bırakmadıkça bu ülkedeki krize siyasi çözüm bulunamayacağını belirten Fransa Başbakanı Ayrault, BM kararı olmadan Suriye'ye askeri bir müdahaleye ise sıcak bakmadıklarını söyledi.

Şam'a havadan ve karadan bomba

Suriye'nin Halep kentinde yoğunlaşan şiddet olayları, başkent Şam'da da yeniden alevlendi. Savaşmak için Şam'a dönen muhalifleri, Suriye ordusu havadan helikopter ve karadan tanklarla bombaladı. Şam'daki saldırılarda en az 8 kişinin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Gazeteci öldürüldü

Suriye'de önceki gün Japon bir gazetecinin öldürülmesinin ardından bugün de başkent Şam'da muhalifleri destekleyen bir Suriyeli gazeteci öldürüldü. Suriyeli gazetecinin, askerler tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

'Halk kalkan olarak kullanıldı'

Suriye'nin kuzey batısında yer alan İdlib kentinde de Esad yönetiminin halkı, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) karşı kalkan olarak kullandığı öne sürüldü.

Şam Haber Ağı (SNN), güvenlik güçlerinin İdlib'in Eriha ilçesinde çok sayıda kişiyi tutukladığını ve tutukluları beldedeki bir fırının yanında ÖSO'ya karşı kalkan olarak kullandığını ileri sürdü.