Vahide Nur Gök Avrupa ikincisi

Makedonya'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Burdur Emniyetspor sporcusu milli güreşçi Vahide Nur Gök, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Makedonya'nın Üsküp kentinde 16-17 Mayıs günleri arasında yapılan Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Vahide Nur Gök, 73 kiloda Alman rakibini yenerek finale yükseldi. Geçen yıl Plaj Güreşinde Dünya Şampiyonu olan Burdur Emniyetspor Güreşçisi Vahide Nur Gök, finalde Belaruslu Kseniya Dzibuk ile karşılaştı. Milli güreşçi, rakibine sayıyla yenilerek Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.