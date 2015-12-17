Vahdet yazarı: Deniz Seki’yi de paralele bağladılar ya helâl olsun

Vahdet yazarı Kerime Yıldız, cezaevinde bulunan şarkıcı Deniz Seki’nin ATV'de yayınlanan bir dizide rol almasını eleştirdiği yazısına tepki gösterenler için “Deniz Seki’yi de paralele bağladılar ya helâl olsun” diyerek, “Reyting yapacağım derken uyuşturucu propagandası yapma rezâleti böyle kapatılamaz. Durumu kurtarmak için “Meğer, Deniz Seki suçsuzmuş” yaygaraları başladı” ifadelerini kullandı.

Yıldız, yazısında “Ya birileri, “Deniz Seki dışarı çıksın.” diye, magazini kullanıyor veya tıpkı, “Kertenkele Müdâfaası” gibi şimdi de “Deniz Müdâfaası” seyredeceğiz” dedi.

Kerime Yıldız’ın Vahdet’te “Deniz müdâfaası” alt başlığıyla yayımlanan (17 Aralık 2015) yazısı şöyle:

Eskiler, “Söylediğinize dikkat edin. Söz, vücut bulur.” derler. Ben tuttum, bir de yazdım. “Öyle bir çekim yapılmış ki 45 yaşındaki Seki, saçları örgülü liseli kız gibi. Bâri kurdele de bağlasaydı, tam olurdu. ‘Reşit değil.’ diye tahliyesi istenirdi.” dedim. Hay elimi, dilimi eşek arısı soksun. Bilmem, “Kertenkele Müdâfaası”nı hatırlayanınız var mı? Sırf, nemalandıkları kanalı savunmak uğruna, abuk subuk bir diziyi eleştirenleri paralelci îlân eden yazarlar çıkmıştı. Ben dahi, “sümüklüböcek kafalı” lafını yemiştim. Kanalın reytingini kurtarmak için ellerine aldıkları kılıcı, önüne gelene sallayan aslan parçaları, en sonunda Diyânet duvarına çarpıp tek kelime edemez hâle gelmişlerdi. Deniz Seki’yi de paralele bağladılar ya helâl olsun. Reyting yapacağım derken uyuşturucu propagandası yapma rezâleti böyle kapatılamaz. Durumu kurtarmak için “Meğer, Deniz Seki suçsuzmuş.” yaygaraları başladı. Türkiye’de, siyâsetle magazin arasındaki derin ilişkileri, Susurluk’tan beri, iyi biliyoruz. Ya birileri, “Deniz Seki dışarı çıksın.” diye, magazini kullanıyor veya tıpkı, “Kertenkele Müdâfaası” gibi şimdi de “Deniz Müdâfaası” seyredeceğiz. Tâ ki Diyânet İşleri Başkanı’nın, Kertenkele müdâfilerini dağıttığı gibi aklı başında bir devlet adamı çıkıp “Yeter artık!” diyene kadar…