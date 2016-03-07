Vahdet yazarı: Bildiğim bir şey varsa, o da âhir zamanda yaşadığımız ve büyük savaşların olacağıdır

Vahdet gazetesi yazarı Mehmet Şevki Eygi, "iktidarı demokratik meşru yollardan deviremeyeceklerini anlayan fesatçıların, dış güçlerin de desteğiyle anarşi ve kaos ortamı oluşturmaya çalıştığını" savundu. Ukrayna'daki Maidan Gezi'sini örnek veren Eygi, "İktidar düştü ve Rusya Kırım'ı ilhak etti, ülkenin doğusunda ayrılma isyanı başladı. Türkiye’de gezicilerin zaferi, vatanımızın parçalanmasına, devletimizin çökmesine, halkımızın perişan olmasına yol açar" ifadelerini kullandı. Herhangi bir savaşın çıkıp çıkmayacağı hakkında fikir sahibi olmadığını belirten Eygi, "Bildiğim bir şey varsa, o da âhir zamanda yaşadığımızdır ve büyük savaşlar olacağıdır" dedi.

Mehmet Şevki Eygi'nin, "Çok önemlidir" başlığıyla yayımlanan (7 Mart 2016) yazısı şöyle:

* Beklenen Büyük İstanbul Depremi:

Kendi başınıza ne kadar önlem alabilecekseniz alın… Binanız çürükse bir an önce tahliye edin… Bireylerin, aile reislerinin deprem konusunda yapabilecekleri ile ilgili eski yazılarımı bulun ve dikkatle okuyun… Depremden sağ kurtulabilirseniz, İstanbul’dan nasıl ve nereye kaçacağınızın hesaplarını yapın.

* Savaş İhtimalini de Düşünün:

Bendeniz gaybı bilemem, savaş çıkar mı, çıkarsa ne zaman, nasıl, bu konularda kesin bir şey söyleyemem. Bildiğim bir şey varsa, o da âhir zamanda yaşadığımızdır ve büyük savaşlar olacağıdır. Bu konuda da yazılar kaleme almıştım, arzu ederseniz, internetten bulun okuyun, tedbir alın.

* Yeni GEZİ Fesatlarına Karşı Uyanık Olun:

İktidarı demokratik meşru yollardan deviremeyeceklerini anlayan fesatçılar, dış güçlerin de desteğiyle anarşi ve kaos ortamı oluşturmaya çalışıyor. Ukrayna’da Maidan Gezisi başarılı oldu, iktidar düştü ve Rusya Kırım’ı ilhak etti, ülkenin doğusunda ayrılma isyanı başladı. Türkiye’de gezicilerin zaferi, vatanımızın parçalanmasına, devletimizin çökmesine, halkımızın perişan olmasına yol açar. Bu konuda uyanık olunuz.

* Rusya’ya Karşı Dikkatli Olun:

Hava sahamızı ihlâl eden Rus uçağının düşürülmesi, o süper gücün gururuna ve prestijine büyük darbe vurmuştur. Bunun intikamını ilk fırsatta alacaktır. Âhir zamanda Beni Asfar (Sarı Oğulları) kavminin Konstantin beldesini işgal edeceğine, bilahare şehrin geri alınacağına dair haberler vardır. Gafil ve cahil olmayınız.

* Gerçek Dindar Olunuz:

Bugünkü dindarlığımız bizi kurtarmaz. Gerçek dindarlar olmalıyız. Haftada bir cumaya gitmek yeterli değildir. Beş vakit namazı kılmamız gerekir. Ramazan orucunu tutmalıyız. Zekatlarımızı hesaplayıp doğru dürüst vermeliyiz. Dinimizin azgınlık saydığı büyük günahlardan kaçınmalıyız. Faziletli, dosdoğru, güvenilir, eline diline beline hâkim, yüksek karakterli, vasıflı Müslümanlar olmalıyız.