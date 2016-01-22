Vahdet: Türkiye'nin yüzde 9,3'üne göre, IŞİD terör örgütü değil

Vahdet gazetesi, “IŞİD terör örgütüdür, ifadesine katılıyor musunuz” sorusuna Türkiye’nin yüzde 9,3’ünün “hayır” cevabını verdiğini yazdı. Global Politika ve Strateji isimli kuruluşu referans veren gazetenin yayınladığı araştırmaya göre Türkiye’nin yüzde 21’i IŞİD’in İslam’ı yansıttığını düşünüyor.

Gazetede Muhammet Erdoğan imzası atılan haber şöyle:

Global Politika ve Strateji isimli düşünce kuruluşu tarafından 28 ilde 1,515 kişinin katılımı ile yapılan ‘Türkiye Toplumsal Eğilimler Anketi 2015’ başlıklı çalışmanın sonuçları açıklandı. Ülke gündemine ilişkin on farklı konu başlığı altında yapılan araştırmada ülke insanının terör örgütü IŞİD’e bakış açısı dikkat çekti. Yüz kişiden 9’u IŞID’i terör örgütü olarak görmüyor, yüzde 21 İslam’ı temsil ettiğini düşünüyor.

YÜZDE 9 IŞİD’İ TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRMÜYOR

Söz konusu araştırmada, ‘IŞİD terör örgütüdür, ifadesine katılıyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 83,5’i katılıyorum, yüzde 9,3 katılmıyorum, yüzde 7,2’si ise fikrim yok cevabını verdi. ‘IŞİD İslam’ı temsil etmemektedir, ifadesine katılıyor musunuz?’ sorusuna ise ankete katılanların yüzde 59,9’u katılıyorum, yüzde 21,0’ı katılmıyorum, yüzde 19,1’i fikrim yok dedi. ‘IŞİD bir ülke/devlettir, ifadesine katılıyor musunuz?’ sorusunu da katılımcıların yüzde 79,7’si katılmıyorum, yüzde 8,9’u katılıyorum, yüzde 11,4’ü fikrim yok” cevabında bulundu.

YÜZDE 6 IŞİD’İ HALİFELİK GÖRÜYOR

Yine aynı araştırmada ‘IŞİD halifeliktir, ifadesine katılıyor musunuz? sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 83,8’i katılmıyorum, yüzde 6,1’i katılıyorum, yüzde 10’1’i fikrim yok dedi. ‘IŞİD eylemlerinde haklıdır, ifadesine katılıyor musunuz?’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 75,4’ü katılmıyorum, yüzde 5,4’ü katılıyorum, yüzde 19,2’si fikrim yok cevabında bulundu. ‘IŞİD Müslümanlar için savaşır, ifadesine katılıyor musunuz? sorusuna da ankete katılanların yüzde 89,8’i katılmıyorum, yüzde 2,6’sı katılıyorum, yüzde 7,6’sı fikrim yok cevabını verdi.

‘HALİMİZ ORTADA, BU DURUMA ŞAŞIRMAMAK LAZIM’

Konuyu Vahdet’e değerlendiren Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Özellikle İslam dünyasının hal-i pür melali ortada iken, yukarıdaki yüzde 9’luk oran bana göre normaldir” dedi. Akgül, şöyle konuştu:

‘TIRMANABİLİR’

“Asıl ve esas sorun, bu oranın artış gösterip göstermediğidir. Yüzde 91’e karşı yüzde 9 çok abartılmamalıdır. Eğer artış eğilimi gösterirse, ciddi şekilde düşünmek gereklidir. Ülke ve İslam dünyası olarak yaşanılan gerçeklikler göz önüne alınırsa, karşı karşıya kalınan devasa sorunların, sosyal psikologların ifade ettiği gibi, İslam dünyasında bir nevi ‘rahatsız edilmişlik’ ve ‘engellenmişlik duygusu’ yaratması kaçınılmazdır. Eğer, insana rahatsızlık edilmişlik veya engellenmişlik duygusu veren nedenler ortadan kaldırılmazsa, bu oranların daha yukarılara tırmanma eğilimini arttırabilir. Tehlike çanları o zaman çalmaya başlar.”

‘ŞAŞIRTICI GELMEDİ’

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İhsan Toker ise, “Bu rakamlar beklenebilir. Son zamanlarda artmış olabilir. Yani bana şaşırtıcı gelmedi” ifadelerini kullandı.