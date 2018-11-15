Vahap Munyar'a Adana'dan hemşehrilik beratı

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi meclisi, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar\'a hemşehrilik beratı verilmesi kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy, kentte 20 Kasım\'da Tiyatro Salonu\'nda yapılacak Ekonomi Zirvesi\'ne konuşmacı olarak Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar\'a hemşehrilik beratı verilmesi için başkanlık makamına dilekçe sundu. Başkanlık makamı tarafından \'olur\' verilen hemşehrilik beratı kararı, meclis gündemine konuldu. Bugün toplanan Büyükşehir Belediye meclisi, oy birliğiyle Munyar\'a hemşehrilik beratı verilmesi kararı aldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise meclis kararını, \"Vahap Bey\'in Adana ile ilgili sıcak düşünceleri ve Adana\'nın gelişimine verdiği destek nedeniyle öneriye olur verdik\" diye değerlendirdi.