Vagner Love yine antrenmana çıkmadı

Engin ANAK / ALANYA,(Antalya), (DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor\'un adı transfer dedikodularıyla anılan Brezilyalı forveti Vagner Love, bugün de antrenmana çıkmadı.

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Bursaspor\'u sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına tek idmanla devam etti. Aytemiz Alanyaspor\'un Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde gerçekleşen idmanına sakatlığı devam eden M\'billa katılmazken, sakatlığı süren Maniatis takımdan ayrı çalıştı. Adı transfer gündeminde sıkça anılan Vagner Love, bugün de idmana çıkmadı.

Teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman sahada ikili takımlar halinde taktik idmanla devam etti. Antrenmanın son bölümünde futbolcular geniş sahada taktik idman ile frikik ve duran top çalışması yaparak çalışmayı sonlandırdı.

Aytemiz Alanyaspor yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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