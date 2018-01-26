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Spor

Vagner Love transferi bugün açıklanabilir

Beşiktaş, Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Love'ı kadrosuna kattı

26 Ocak 2018 12:46

Beşiktaş, Vagner Love'ın transferi konusunda Aytemiz Alanyaspor ile el sıkıştı.
 
Uzun zamandır Brezilyalı golcüyü kadroya katmak için Aytemiz Alanyaspor yönetimiyle görüşme halinde olan Beşiktaşlı yöneticiler, transferi noktalamak üzere. Siyah beyazlıların; teklifi 3 milyon Euro'ya çıkarmasının ardından anlaşma sağlandığı öğrenilirken transferin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
 
Son detayları konuşmak için masaya oturan taraflar, prosedürlerin tamamlanmasının ardından Love'ın siyah beyazlılara katıldığını resmen açıklayacak.
Geçen sezonu 23 golle gol kralı olarak bitiren 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon da Süper Lig'de 10 gol 3 asist kaydetti.

(beIN Sports)

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