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Spor

Vagner Love görüşmelerinde son teklifler masada

Beşiktaş 3 milyon Euro'ya çıktı, Alanyaspor 5 milyon istiyor Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaş, Vagner Love transferi için Aytemiz Alanyaspor ile görüşmeleri sonlandırdı ve Akdeniz ekibinin kesin cevabını beklemeye geçti

24 Ocak 2018 17:20

Beşiktaş 3 milyon Euro\'ya çıktı, Alanyaspor 5 milyon istiyor

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş, Vagner Love transferi için Aytemiz Alanyaspor ile görüşmeleri sonlandırdı ve Akdeniz ekibinin kesin cevabını beklemeye geçti.
Dünden bu yana yapılan görüşmelerde Alanyaspor\'a bonservis ile beraber oyuncu tekliflerinde bulunan Siyah Beyazlıların transfer komitesi, başkan Hasan Çavuşoğlu\'nun 5 milyon Euro\'da ısrar etmesi üzerine son teklifini yaptığı ve masadan kalktığı öğrenildi. Beşiktaş adına görüşmeleri yürüten Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu\'nun takas tekliflerini rafa kaldırarak net 3 milyon Euro teklifte bulunduğu bildirildi.
Alanyaspor\'un bu teklifi kabul etmesi halinde Vagner Love Beşiktaş forması giyecek, aksi takdirde Siyah Beyazlılar yeni oyuncu arayışına girecek.
Bu arada Aytemiz Alanyaspor Başkanı, Vagner Love transferi ile ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir gelişmenin olmadığını ve süreç tamamlandıktan sonra gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi.

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