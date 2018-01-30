Vagner Love, Gençlerbirliği maçının kadrosunda

İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş\'ın Aytemiz Alanyaspor\'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Vagner Love, bu akşam Gençlerbirliği ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi.
Vagner Love, Beşiktaş\'ın bu akşam Vodafone Park\'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinin kadrosunda yer aldı. Siyah-Beyazlı ekibin sosyal medya hesabından Vagner Love\'ın giyeceği 30 numaralı formanın fotoğrafı paylaşılırken, altına \"Asil formalarımız, Vodafone Park soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor\" notu düşüldü.
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