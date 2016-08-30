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Spor

Vagner Love Alanyaspor'da

Love'un 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi

30 Ağustos 2016 16:41

Aytemiz Alanyaspor, Brezilyalı oyuncu Vagner Love ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Vagner Love'un bu gece Alanya'ya geleceği ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bir dünya yıldızını Alanya'ya getirmekten yönetim kurulu olarak büyük onur duyacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Vagner Love, Alanya'mızın en güzel şekilde reklamını yapacak. Sahada da takımımıza büyük katkıları olacak. Son derece tecrübeli, önemli bir oyuncu. Yarın kendisini resmen Alanyasporlu yapacağız. Ön anlaşmayı önceki gece Monaco'da yaptık. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

32 yaşındaki Vagner Love, daha önce Monaco, Corinthians, Shandong Luneng, CSKA Moskova, Flamengo gibi kulüplerde forma giydi.

Brezilya Milli Takımı'nda da oynayan golcü futbolcu, bugüne kadar 329 maçta 176 gol kaydetti.

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Vagner LoveAlanyaspor

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