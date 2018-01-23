T24 LogoT24 Logo
Spor

Vagner Love akşam idmanına katılmadı

Engin ANAK / ALANYA (Antalya),(DHA) - SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Bursaspor'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor çalışmalarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti

23 Ocak 2018 21:05

Engin ANAK / ALANYA (Antalya),(DHA) - SÜPER Lig\'in 19\'uncu haftasında sahasında Bursaspor\'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor çalışmalarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti. Beşiktaş\'a transfer olacağı iddia edilen Vagner Love ise akşam yapılan idmana çıkmadı.
Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri\'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde günün ikinci idmanını yaptı. Sabah spor salonunda aletli çalışma yapan turuncu yeşilli ekip, akşam idmanına topla ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci bölümünü ise futbolcular taktiksel idmanla tamamladı. Antrenmana sakatlığı devam eden Mbilla katılmazken, sakat Maniatis ise takımdan ayrı çalıştı.
Ayrıca sabah idmanına çıkan Alanyaspor\'un golcüsü Vagner Love, akşam idmanına çıkmadı. İzinli olduğu öğrenilen Vagner Love\'un, Alanyaspor tesislerinde Beşiktaş ile transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İdmandan genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA AntalyaDHASÜPER LigBursasporAytemiz AlanyasporBeşiktaşVagner LoveAytemiz Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor TesisleriHikmet KaramanSabahAntrenmanınAntrenmanaMbillaManiatisAyrıcaAlanyasporVagner Love

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24