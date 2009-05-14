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Ekonomi

Vadeli tahvilin valörlü işlemlerinde bileşik getiri yüzde 11,97

14 Mayıs 2009 13:47

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 2 Şubat 2011 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 10.40 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,48'e, bileşik getirisi yüzde 11,97'ye çıktı.

Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 12,35, bileşik getiri yüzde 11,85 olmuştu.

Dolar kotasyonları

Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,5750,TL, en yüksek fiyat 1,5790 TL, satışta en düşük fiyat 1,5810 TL, en yüksek fiyat 1,5860 TL düzeyinde bulunuyor.

Parite

Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3575, sterlin-dolar paritesi 1,5123, yen-dolar paritesi ise

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