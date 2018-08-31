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Ekonomi

Vadeli mevduat hesaplarına vergi düzenlemesi: TL'de düştü, dövizde arttı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk Lirası'yla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor

31 Ağustos 2018 10:10

Cumhurbaşkanlığı tarafından vadeli mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren bir kararname yayımladı.

Bankalardaki Türk Lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı. 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı ise yüzde 5'e çekildi. 

6 aya kadar olan döviz mevduatından alınan vergi oranları yüzde 20'ye çıktı. Yeni vergi oranları, 31 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergide 3 ay sonra yeniden eski oranlar kullanılacak.

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