Vaaz veren müftü: Tank, top yetmez atom bombası yapmamız lazım

Diyanet İşleri vaizlerinden emekli müftü Mustafa Polat, Cuma namazı öncesi verdiği vaazda, güçlü ordunun ve güçlü silahların caydırıcı olduğunu, güçlü orduya sahip olmadan barışın sağlanamayacağını, düşmanı savaştan caydırmak için dünyanın en üstün tankını, en üstün uçağını, en üstün füzesini, en üstün nükleer silahını, atom bombasını yapmak gerektiğini söyledi.

Düzce Akçakoca ve İstanbul Gaziosmanpaşa ilçe müftülükleri yaptıktan sonra emekli olan vaiz Mustafa Polat, dünkü Cuma namazı öncesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde yaptığı vaazda, ”Necm suresinde ‘İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur’ deniyor. Yani Allah insan diyor, kafir ya da Müslüman diye ayırmıyor. Yani Allah kafir çalışırsa kafire verir. Müslüman çalışırsa Müslüman’a verir” dedi.

"Türkiye'yi yıkmak için birleştiler"

Mustafa Polat "İşte görüyorsun Hristiyan Rus’un Amerika’nın bir araya gelmesini. Suriye’deki Müslümanları öldürme konusunda birleştiler. Birleşmediler mi? Türkiye’yi yıkmak için teröristlere Amerika da yardımcı oluyor Rus da yardımcı oluyor. Birleşmediler mi? Hala uyanmadık mı? Yahu şu dostumuzu düşmanımızı bilelim” dedi.

Adım 'tankçı topçu müftü'ye çıktı

Daha önce de tank, top, tüfek ve uçak yapılması konuların da çok konuştuğunu anlatan vaiz Polat, adının ‘tankçı topçu müftü’ye çıktığını ifade ederek şöyle dedi:

“Şimdi diyorum ki; beyler tank yetmiyor, uçak yetmiyor, füze yetmiyor. Beyler, Amerika’nın elindeki atom silahından, nükleer silahtan daha güçlü atom silahı yapacaksınız. Onlardan daha güçlü nükleer silah yapacaksınız. 'Hocam sen Allah’ı Peygamber seversen kafayı mı yedin' diyeceksiniz. 'Sen atom silahının atom bombasının ne olduğunu bilmiyorsun galiba atıldığı zaman milyonlarca insanı birden öldürüyor' diyeceksiniz. Kardeşim atom silahını yapacaksın ama öldürmek için, kullanmak için değil. Amerika’dan, Rus’tan, Çin’den daha üstün nükleer silah yap, atom bombası yap, kullanma yanında dursun. Nükleer silahı, atom bombasını sende gördüler mi tüm gavurlar korkar. Kedi gibi siner. Sana dokunamaz barış meydana gelir. Barış güç ile olur güç ile. İktisat alanında güçlü ol, bilimde, teknolojide güçlü ol. Askeri alanda güçlü ol, silahta güçlü ol, ilimde güçlü ol, fende güçlü ol , idarede güçlü ol. Her alanda güçlü ol. İmanın güçlü olsun. İbadetin ihlaslı olsun ,ahlakın güzel olsun tüm alanlarda güçlü ol, güçlü. Güçlü olduğun zaman da düşmanlarını korkutursun onlar oturur oturduğu yerde.”

1974 yılında Erzurum’da asteğmen olduğunu belirten Mustafa Polat, Kıbrıs Harekatı’nı hatırlatıp o dönemden önce oluk oluk kan aktığını ancak harekattan sonra bir damla kan akmadığını iddia ederek güçlü ordunun Rumlara caydırıcı güç olduğunu söyledi.

"Askerimize, polisimize yan gözle bakmasınlar"

Polat, “Bizim bu kahraman ordumuzun karşısında dağlar bile dayanamaz, evlatlarımıza söyleyelim beyler. Söyleyin akıllarını başlarına alsınlar ordumuza, askerimize ve polisimize yan gözle bakmasın, silah çekmesin. Bugün veya yarın hepsini temizleyecekler. Sen kim oluyorsun beyefendi? Müslüman Türk ordusuna, Müslüman Türk polisine kurşun sıkıyorsun, şehit ediyorsun, öyle mi? Bunların hesabı sorulacaktır ve soruluyor da. Bizim ordumuz kahramandır, bizim polisimiz kahramandır. Bakın sivillere hiç eziyet vermeden, onlara dokunmadan aralarındaki pislikleri temizliyorlar. Allah askerimize, polisimize, ordumuza yardım eylesin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Makamları cennet olsun. Ve o teröristleri de Allah Kahhar ismiyle kahrı perişan etsin. Allah vatanımızı, ülkemiz, bütün İslam alemini, bütün şer güçlerin şerrinden muhafaza eylesin” dedi. (DHA)