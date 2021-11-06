V for Vendetta'ya konu olan Fawkes'ın anıldığı gecede Koronavirüs önlemlerine karşı pankartlar açıldı; 8 polis memuru yaralandı

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Britanya'nın başkenti Londra'da Parlamento Meydanı'nda polis ve 'düzen karşıtı' protestocular arasında çıkan olaylarda 8 polis memuru yaralandı.

Londra'da 'Guy Fawkes Gecesi' için kalabalıklar Guy Fawkes maskesi ile Trafalgar Meydanı'nda toplandı. 'Milyon Maskeli Yürüyüş'te bazı protestocuların polise doğru havai fişek ateşlediği görüldü.

Twitter'da paylaşılan görüntülerde polisin Parlamento Meydanı'nda protestocuları geri itmeye çalıştığı görüldü.

Eylemlerde Başbakan Boris Johnson'a benzetilmiş bir heykel yakılırken, birçok kişi Koronavirüs önlemlerine karşı sloganlar içeren pankartlar taşıdı.

Metropolitan Polisi olaylarla ilgili olarak 12 kişinin gözaltına alındığını ifade etti ve 8 polis memurunun yaralandığını bildirerek, "Bu kabul edilemez" dedi.

Polislerin operasyonlarını gece boyunca devam ettireceği açıklandı.