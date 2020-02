Uzunköprü'nün suyundan sonra havası da kirleniyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - TRAKYA\'da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri\'nin geçtiği Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinin suyunun ardından havası da kirleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava İzleme Kalite Ağa\'nın ölçümlerine göre, 10 Aralık günü \'sağlıksız\' ölçülen hava kirliliği, son günlerde \'hassas\' ve \'orta\' olarak sürüyor. Trakya Platformu Hukuk Kurulu üyesi Bülent Kaçar, \"Şu an kükürt dioksit oranı, karbonmonoksit oranı ve partikül madde 10 oranı Avrupa Birliği (AB) sınır limit değerlerinin üzerinde seyretmektedir\" dedi.

Kirliliğiyle gündemden düşmeyen Ergene Nehri\'nin geçtiği Uzunköprü ilçesinin suyunun yanı sıra havası da her geçen gün kirleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava İzleme Kalite Ağa\'nın ölçümlerine göre, 10 Aralık günü Türkiye\'nin en sağlıksız havasının ölçüldüğü ilçede, son günlerdeki ölçümler ise \'hassas\' ve \'orta\' seyrediyor. Doğal gazın bulunmadığı Uzunköprü\'de, denetimi yapılmayan düşük kalorili kömürlerin yanmasıyla bacadan tüten dumanlar nedeniyle ilçe sakinleri, özelikle sabah ve akşam saatlerinde zor anlar yaşıyor. Uzunköprü\'de solunum yolu hastalığı bulunanların bazıları ise maske takarak, sokağa çıkıyor.

\'SOLUNAN HAVA AB SINIR LİMİT DEĞERLERİNİN ÜZERİNDE\'

Trakya Çevre Platformu Hukuk Kurulu üyesi ve çevreci avukat Bülent Kaçar, Trakya\'nın birçok ilçesinde yaşayanların zehir soluduğunu savunup, yetkilileri acil olarak önlem almaya çağırdı. Uzunköprü\'de solunan havanın Avrupa Birliği (AB) sınır limit değerlerinin üzerinde seyrettiğini kaydeden Kaçar, şunları söyledi:

\"Uzunköprü\'de hava kalite endeksi şu an 100\'ü aştığı için hava çok sağlıksız durumda. Biz Uzunköprülüler, Keşanlılar, Trakya\'nın birçok ilçesindeki yurttaşlar şu an zehir solumaktayız. Adım adım kansere çeşitli kronik hastalıklara doğru yaklaşıyoruz. Artık Trakya\'da hava kirliliği bu sağlıksız yaşam, acil imdat çağrısı veriyor. Bu konuda artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Mahalli Çevre Kurulu, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü acilen etkin idari tedbirlerle harekete geçmek ve temiz hava hakkını, halkın sağlık hakkını acilen korumak zorundadır. Şu an kükürt dioksit oranı, karbonmonoksit oranı ve partikül madde 10 oranı, Avrupa Birliği sınır limit değerlerinin üzerinde seyretmektedir. Günlerdir Uzunköprü\'deki hava maalesef sağlıksızdır ve bu konuda artık sağlıksız havada yaşamak bizleri sürekli hastalığa maruz bırakmaktadır. Bu kadere mahkum olmayacağız. Biz temiz havada, sağlıklı yaşam sürmek istiyoruz. Bu konuda da mutlaka sağlığımız için çocuklarımız ve geleceğimiz için yetkililerin derhal, acil, etkin tedbirler almasını istiyoruz. Çocuklarımızı sabah akşam dışarı çıkarmaktan kaçınıyoruz. Hava o kadar kirli ki yaşlılarımız hastalarımız ve çocuklarımız ciddi tehdit altındadır. Bu konuda Uzunköprü de ciddi alarmdadır. Hava kirliliği ve bu konuda önlem alınmadığında bütün ilçede ciddi bir şekilde rahatsızlıkların baş göstereceği açıktır. Havadaki şu anki maddeler kanserojendir. Kimyasal zehir solumaktayız ve bu konuda Ergene kirliliğinden sonra artık Uzunköprü\'nün de hava kirliliğiyle sembol haline gelmesini istemiyoruz.\"

\'KOAH HASTASI OLDUM\'

Uzunköprü ilçesinde yaşayan, emekli Ahmet Duran, kirli havayı solumaktan KOAH hastalığına yakalandığını belirterek, kaloriferlerin açık olduğu saatlerde, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadığını söyledi. Kirli havayı solumak istemediğini dile getiren Duran, \"Türkiye\'nin en kirli havasını soluyorum. KOAH hastasıyım. Akşam saatlerinde kaloriferler yandığında sokağa da çıkmıyorum ama mecbur kalıyorum bazen. Bu havadan dolayı hasta oldum. Doğal gaz olmadığından dolayı yıllardır bu havayı soluyoruz\" diye konuştu.

Zeki Aykut ise 18 yıldır sigara içmediği halde KOAH hastalığa yakalandığını söyledi. Ağabeyini de KOAH hastalığından kaybettiğini kaydeden Aykut, \"Ben KOAH ve astım hastası olarak da tedavi görmekteyim. Bu hava kirliliği son zamanlar da had safhaya ulaştı. Uzunköprü\'de benim gibi çok sayıda KOAH hastası var. Yetkililer bu derdimize bir çare bulsun. Benim ağabeyim KOAH hastalığına yakalandığı için hayatını kaybetti. Biz sağlıklı yaşamak istiyoruz\" dedi.

Emekli öğretmen Neşe Topçu da balkona astığı çamaşırların hava kirliliği nedeniyle kirlendiğini dile getirerek, çamaşırlarını odanın içinde kuruttuğunu söyledi.

\'SAĞLIK AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞTURABİLİR\'

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nca 10 Aralık\'ta Uzunköprü ile ilgili \'www.havaizleme.gov.tr\' internet sitesinden yayımlanan ve S02 ölçülen hava kalitesi için \'Sağlık açısından tehlike oluşturabilir. Nüfusun tamamı etkilenebilir\' notunun paylaşıldığı görüldü. Ölçümler, son 1 haftadır ise \'hassas\' ve \'orta\' olarak seyrediyor.

