"Uzunkaya'nın emniyet genel müdürlüğü görevi FETÖ ile mücadelede yeni bir evreye işaret"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Emniyet Genel müdürü olarak atanan Celal Uzunkaya'nın FETÖ’yü en derinlikli analiz eden devlet görevlilerinden olduğunu yazdı.

2014-16 döneminde Celal Uzunkaya’nın ‘PKK terör örgütü için Kandil ne kadar önemliyse FETÖ için de İzmir o kadar önemlidir’ sözünü hatırlatan yazar, 17-25 Aralık sürecinde Uzunkaya’nin İzmir Emniyet Müdürü olarak atanmasına da değindi. Nagehan Alçı,"Bir taraftan İzmir halkının çoğunluğu Fethullahçılardan nefret eder ama diğer taraftan örgüt özellikle finansal anlamda burada konuşlanmıştır.İşte Uzunkaya İzmir’deki bu yapının üzerine gitti" diye yazdı.

Nagehan Alçı'nın "Doğru bir karar: Celal Uzunkaya" başlığıyla bugün yer alan yazısı şöyle:

25 Temmuz akşamı yapılan bir atamayı Türkiye için çok önemsiyorum. Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürü oldu. İsabetli ve önemli bir karar, zira Uzunkaya’nın 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe teşebbüsü sürecinden, 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrası döneme kadar demokratik olarak seçilmiş sivil hükümeti koruma ve FETÖ ile mücadele konusunda nasıl kararlı ve titiz bir çalışma yürüttüğünü bizzat çok iyi biliyorum.

2014-16 döneminde Uzunkaya’ya yaşatılan zorlukları da somut olaylar ve tanıklıklarla bilen bir gazeteciyim. Celal Uzunkaya bir örgüt olarak FETÖ’yü en derinlikli analiz eden devlet görevlilerinden biridir. O bakımdan müşavirlik gibi pasif bir görevdeyken Emniyet Genel Müdürlüğü makamına, yani polis teşkilatının en tepe görevine atanması FETÖ ile mücadele konusunda yeni bir evreye işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu atamayı bu amaçla yaptığı kanaatindeyim.

Bence bu evre özellikle 17-25 Aralık 2013’ten 15 Temmuz 2016’ya kadar olan dönemde çeşitli sebeplerle FETÖ’yü korumuş ve kollamış isimlerin de üzerine gidileceği bir evre olabilir. Çünkü özellikle İzmir Emniyet Müdürlüğü sırasında Uzunkaya (bazı kalantor işadamlarının engelleme çabalarına rağmen) çok zor operasyonlara imza atmış ve İzmir’de konuşlanmış FETÖ’nün finans ayağını çökertmişti.

AK Parti’ye yakın olduğunu iddia eden ve medyada da uzantıları olan kimi İzmirli işadamları, Uzunkaya’nın FETÖ finansörlerinin üzerine gitmesini durdurmak için elinden ne gelirse yapmıştı ama yeni Emniyet Genel Müdürü yılmadı ve İzmir’de çok önemli işler yaptı. Özellikle 1 Kasım 2015’ten 15 Temmuz 2016’ya kadar olan süreç en zor dönemdi. O iki tarih arasında çok tuhaf şeyler yaşandı.

Tayyip Erdoğan tarafından 17-25 Aralık sürecinde Uzunkaya’nin İzmir Emniyet Müdürü olarak atanması da çok kritik bir adımdı. Çünkü İzmir FETÖ’nün doğduğu ve geliştiği şehirdi. Çok uzun yıllar Fethullah Gülen İzmir'de yaşadı ve örgütünü bu şehirden yönetti. Gülen İstanbul’da sadece 3.5 yıl kalmıştır. Türkiye'deki yıllarında bu 3.5 yıl dışında örgütünü hep İzmir’den yönetti.

2014-16 döneminde Celal Uzunkaya’nı sık tekrarladığı bir söz vardı: ‘PKK terör örgütü için Kandil ne kadar önemliyse FETÖ için de İzmir o kadar önemlidir.’

Gerçekten çok ilginç bir olaydır bu, sevgili okurlar... Bir taraftan İzmir halkının çoğunluğu Fethullahçılardan nefret eder ama diğer taraftan örgüt özellikle finansal anlamda burada konuşlanmıştır. İşte Uzunkaya İzmir’deki bu yapının üzerine gitti. Ben, yeni görevinde Türkiye çapında da önemli işler yapacağına inanıyorum..."

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