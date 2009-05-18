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Ekonomi

Uzungöl duvarına 3 milyonluk sarmaşık kamuflajı

Uzungöl çevresinde doğal kıyı yapısı bozularak inşa edilen 6 milyon liralık duvar, 3 milyona sarmaşık kaplanarak gizlenecek

18 Mayıs 2009 03:00

Uzungöl’ün batı yakasına, doğal kıyı yapısı bozularak inşa edilen ve 6 milyon liraya mal olan duvar Milliyet gazetesinin haberine göre 3 milyona sarmaşık kaplanarak gizlenecek



Uzungöl'ün duvar örülmeden önceki doğal hali

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl’ün kıyısına yapılan duvar sarmaşıkla kaplanarak gizlenecek. Uzungöl’ün batı kıyısına bir süre önce Çaykara-Haldızen Karayolu Uzungöl geçişi kapsamında 800 metre uzunluğunda yol ve istinat duvarı inşa edilerek doğal kıyı yapısı bozulmuştu.

Yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olan duvar itirazlara rağmen tamamlanmıştı. Bir süre önce Karayolları 10. Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Uzungöl Belediye Başkanlığı, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.

Toplantıda dağ yamacındaki iki noktada yaban hayatının göle ulaşımını kolaylaştıracak rampa ve merdivenlerin yapılması, göl kordonu boyunca yapılan duvarların, yörenin doğal bitki türü olan Hedera Helix (sarmaşık) ile kaplanması kararlaştırıldı. Uzungöl Belediye Başkanı Abdullah Aygün, Uzungöl’deki tahribatın biraz olsun düzeltileceğini belirterek, “Uzungöl’ü turizm sezonuna hazırlayacağız. Duvarın sarmaşıkla kaplanmasının da içinde bulunduğu çalışmalar yaklaşık 3 milyon TL tutacak” dedi.

Çevreciler tepkili

Karadeniz Doğa Federasyonu Eşbaşkanı Kenan Kuri, duvarın sarmaşıkla kaplanmasına sıcak bakmadıklarını belirterek, “Duvar orada olduğu sürece üzerine hangi makyaj yapılırsa yapılsın eski güzelliğine yanaşmayacaktır. Yıkılmasını istiyoruz” diye konuştu. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Zeki Soylu ise “En uygun formül sarmaşık gibi görünüyor. Belki daha da yeşillendirilerek eski haline yaklaştırılabilir” dedi.

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