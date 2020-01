"Uzunca bir süre tribünün altında yaşadım; bazı idmanlardan sonra aç uyuyordum"

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Junior Caicara, takımının Slovenya'da gerçekleştirdiği kampta açıklamalarda bulundu. Brezilya'da futbola başladığı zamanları anlatan 28 yaşındaki oyuncu, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

Turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında kamp yaptığı otelde, açıklamalarda bulunan Caicara, profesyonelliğe geçtiği dönemde Santo Andre kulübünde oynarken tribünün altında küçük bir odada yaşadığını, bazı idmanlardan sonra akşam yiyecek bir şey bulamayarak aç uyuduğunu söyledi.

Başakşehir'de geçen sezon başarılı performansıyla birçok futbolseverin beğenisini kazanan Caiçara'nın açıklamaları şöyle:

"Bunları anlatırken bile zorlanıyorum. Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum. Zor günlerdi. Sao Vicente'de futbola başladım, yokluklar içinde Santo Andre'ye gittim. Bugün sahip olduğum şeyler o zaman yoktu. Tribünün altında yaşamam gerekiyordu. Uzunca bir süre statta, tribünün altında küçük bir odada yaşadım. Bazı idmanlardan sonra akşam yiyecek hiçbir şey kalmıyordu ve aç uyuyordum. Bunları size söylerken bile kelimeler ağzımdan çok çıkıyor. Bugün kazandıklarımı yaşadığım o zor günlere borçluyum."

"1 kuruşun bile değerini biliyorum"

"Gil Vicente'de 8 kiralık oyuncu vardı. Richard ile aylık 500 Euro'ya oynuyorduk. En az kazananlar bizdik ama her zaman hep bir hedefimiz vardı, daha ileriye gitmek. Banko oynadık, takımı bir üst lige çıkardık ve transfer olduk. Richard şu an Azerbaycan'ın Karabağ takımında oynuyor, çok başarılı oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Ben de Ludogorets ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Schalke 04 gibi çok büyük bir takıma gittim, uzun süreler aldım. Belki şu an tanınan bir oyuncuyum ama bundan birkaç sene önce Portekiz 2. Ligi'nde aylık 500 avro'ya oynuyordum."

"Bu zorlukları aşarak belirli bir yerlere geldim ama inanın ki kazandığım sizin paranızla 1 kuruşun bile ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Çünkü hepsinde bir alınteri ve çekilmiş zorluklar var. Bunlar beni çok daha kuvvetli yaptı. Bu nedenle oynadığım takımda formanın hakkını vermek için elimden gelen her şeyi yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu sene bizi çok daha zor bir lig bekliyor"

"Medipol Başakşehir her sezon daha da güçlenen bir takım. Bu sene rakiplerimiz çıktığımız müsabakalarda bize çok daha fazla saygı gösterecektir. Ligin bu sene daha zor olacağına inanıyorum. Her takım iyi hazırlanıyor, Avrupa'ya gidecek takımlar var. Bu sene bizi çok daha zor bir lig bekliyor."

"Burası herkesin düşündüğünün aksine kolay bir lig değil, zor ve çekişmeli bir lig. Özellikle büyük takımlara karşı deplasmanda oynadığımız maçlarda çok farklı bir atmosfer oluyor. Türkiye'de genel olarak futbol zaten seviliyor ama bazı gerçekler de var tabii ki. Büyük takımların dışındaki maçlarda taraftar sayısı az oluyor, biz bile üst sıralarda bitirmemize rağmen taraftar sayımız beklediğimizin çok altındaydı. Ama zamanla taraftarlarımız stadımızı dolduracaktır."

"Şampiyonlar Ligi'ne hazır

olduğumuzu düşünüyorum"

"Henüz kuralar çekilmedi ama her şeye hazırlıklıyız. Gruplara kalmamız için önümüzde zorlu rakipler var. Bu zorlu takımlardan birini yenmemiz lazım ki gruplara kalalım. Bunu hak ediyorsak ne kadar zor olursa olsun bu maçları kazanmamız gerek. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne hazır olduğunu düşünüyorum. Yeni transferlerimizde üst seviyede oyuncular."

"Aslında çok da kaybedilmiş bir şey yok, kupada bir final kaybettik ama belki de bu final bize tecrübe olarak çok şey kazandırdı. 3 yıllık bir kulübüz, 4. yılımıza giriyoruz. 3 yılda kazanılan şeyler muazzam. Yine hedeflerimiz var, biraz erken ama kafamdaki hedefler Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Yine şampiyonluğu sonuna kadar kovalamak ve mümkünse olmak. Tekrar Türkiye Kupası'nda final oynamak bizim için gerçekçi hedefler olacaktır."

"Chedjou'ya ihtiyacımız var"

"Chedjou'ya tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim ona ihtiyacımız var. Umarım en kısa sürede aramıza dönecektir. Ne yazık ki sakatlığı hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Ortada bir pozisyon yokken gerçekleşti. Onun sakatlığı tabii ki takımı etkiler. Hepimiz üzüldük. Ama bir futbol takımı da böyledir. Baktığınız zaman bir sürü oyuncu var ve kadro derinliğimiz bulunuyor. Aynı pozisyonda görev yapan oyuncularımız da Chedjou'nun yokluğunu aratmayacaktır. Biz iyi bir grubuz."

"Umarım daha çok asist yaparım"

"Benim ilk amacım takımın her maçtan 3 puan alması, sonraki önceliğim takımın gol yememesi, çünkü ben bir defans oyuncusuyum. Daha sonra ise ileriye çıkışlarımda yaptığım ortalarla, golcülere bol sayıda asist yapmak istiyorum. Bu asistlerim artarsa benden mutlusu olmaz."

"Zaten Edin ve Cengiz'le çok iyi anlaşıyoruz. Tunay ve Elia da çok yetenekli. Umarım ben ileriye çıktığımda işimi kolaylaştırırlar, hem onlar hem de ben çok asist yaparım."

En iyi bekler tartışması

"Ben böyle bir kıyaslama yapmak istemiyorum. Bunun yorumunu taraftarlara bırakıyorum. Clichy de, ben de sezon bitene kadar bu takım için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Türk halkı ve Brezilya halkını birbirlerine çok benzetiyorum. Çünkü siz de çok sempatiksiniz. Yabancıları çabuk kabul ediyorsunuz. İstanbul'da aradığınız her şey var. İzin günümde birçok opsiyonunuz var. İstanbul'a gelme amacım çalışmak ama İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyorum."



Caicara, bildiği Türkçe kelimelerin ise "Tamam, nasılsın, günaydın, afiyet olsun, iyi, kardeş." olduğunu belirtti.