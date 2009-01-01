Uzun yıllar kalmak istiyorum



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu, en büyük beklentisinin ise uzun yıllar Türkiye'de kalmak olduğunu bildirdi.





İspanyol çalıştırıcı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı maraton tribünü altındaki Fenerium mağazasında düzenlenen kokteylde, açıklamalarda bulundu.



Kendisiyle ilgilenen çok sayıda kulüp olmasına rağmen Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesinin önemli olduğunu anlatan İspanyol teknik adam, ''Şu anda Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. En büyük beklentim de Türkiye'de uzun yıllar kalmak. Benimle ilgilenen çok kulüp olmasına rağmen, Fenerbahçe'nin bana teklif getirmesi ve benim burada olmam çok önemliydi. İdeallerime ve düşüncelerime en uygun kulüp Fenerbahçe'ydi. Bence 'Dünyanın en iyi teknik direktörü' diye bir kavram yok. Bana göre değerli hocalar vardır. Futbolculuk ve antrenörlük yıllarından edindiğim tecrübeler, benim için büyük bir avantaj. Bundan sonraki nesillere futbol adına bir şeyler aktarıyor olmam ve UEFA'nın da bunu değerlendirmesi bana mutluluk verir. Tüm Türk halkının yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum ve her şeyin diledikleri gibi olmasını istiyorum. Alacağımız bir şampiyonlukla Fenerbahçe taraftarının yılı en iyi şekilde geçirmesi için çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.





''Yeni yıl için en büyük dileğim, İspanya Milli Takımı ile yaşadığımız başarıyı, Fenerbahçe ile Türkiye Ligi’nde şampiyon olarak tüm camiamıza yaşatmak'' dedi.



2008 yılının kendisi için en önemli olaylarını da değerlendiren Aragones, İspanya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşadıktan sonra Fenerbahçe Futbol Takımı'nın başına geçmesinin de kendi adına büyük bir olay olduğunu söyledi.



Aragones, ''Çok güzel bir yıl geçirdim. İspanya Milli Takımı ile kazandığımız şampiyonluğun ardından, benim için çok büyük bir olay da Fenerbahçe gibi bir takımdan teklif almam ve teknik direktör olarak başına geçmemdi. Yeni yıl için en büyük dileğim, İspanya Milli Takımı ile yaşadığımız bu başarıyı, Fenerbahçe ile Türkiye liginde şampiyon olarak tüm camiamıza yaşatmak. Bu amaç doğrultusunda, önümüzdeki maçlarda taraftarımızın bize vereceği destek çok önemli'' dedi.

