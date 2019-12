'Uzun vadeli bir teklif aldım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kulüp başkanı Yıldırım Demirören'in kendisine uzun vadeli bir sözleşme teklif ettiğini, ancak kendisinin buna cevap veremediğini söyledi.



Denizli, Beşiktaş TV'de canlı yayınlanan ''Basın Tribünü'' isimli programda yapılan telefon bağlantısında kendisine yapılan teklifi açıklarken, ''Başkanımız geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimizde bana uzun vadeli bir sözleşme önerdi, buna yanıt veremedim. Şu anda önemli olan tek şey takımın başarısı. Bunu her zaman görüşüp konuşabiliriz'' dedi.



Şu anda her şeyin iyi gittiğini belirten Denizli, önlerinde zor maçların bulunduğunu ve bunların üstesinden gelmek istediklerini ifade etti.



Denizli, Sivasspor maçında neden Bobo ile Nobre'yi bir arada oynatmadığının sorulması üzerine, ''Ben her şeyi medyayla paylaşmıyorum. Nobre bir süredir sakat sakat oynuyor. Bobo da maça hasta hasta çıktı. 2 gün serum tedavisi uygulandı. Doktorlarımızın büyük çabası sonrasında maça çıkabildi. Bu tamamen stratejik bir uygulamaydı. Maç içinde iki hücum silahımı kaybetmek istemediğim için ikisini birden oynatmadım'' şeklinde konuştu.



Her takımın iniş ve çıkış dönemleri olabileceğini anlatan Mustafa Denizli, kendilerinin 4 Ocak tarihinden itibaren iyi bir yükseliş gösterdiklerini ve daha önce puan farklarıyla üstlerinde bulunan birçok rakibi geride bıraktıklarını kaydetti.