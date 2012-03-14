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Dünya

Uzun süreli uzay görevleri tehlikede

ABD'nin Texas Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi uzmanlarının, uzayda bir aydan uzun süre görev yapmış 27 astronot üzerinde yaptığı testlerde, astronotların göz yuvarlarında şekil bozuklukları oluştuğunu saptandı.

14 Mart 2012 00:20

 

T24 - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) görevli astronotlar üzerinde yapılan tıbbi kontroller ve beyin taramalarının sonuçları, uzun dönemli uzay görevlerinin geleceği hakkında soru işaretlerinin doğmasına neden oldu.
 
''Radiology'' adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırma, yedi astronot üzerinde yapılan beyin taramalarının sonuçlarına dayanıyor. Astronotların gözlerinden birinin veya ikisinin arka kısmında, yer çekiminin az olduğu mikrogravite ortamı nedeniyle, beyin omurilik sıvısı üzerindeki basıncın artırmasıyla ortaya çıktığı sanılan bir düzleşme tespit edildi.
 
Tıp uzmanları bu durumun göz yuvarlarını küçülterek astronotların uzağı daha iyi görmelerine veya bazı durumlarday uzağı görme sorunuan yol açtığını ifade etti. 
 
 

Görme kaybı riski

 
 
Uzmanlar, astronotlarda rastlanan sorunların, intrakranial hipertansiyon adlı sağlık durumuna benzerlik gösterdiğini bildirdi. Bu hastalık, kafanın iç kısımındaki basıncın yükselmesi ve beyine ve gözlerin arka kısmına baskı yapması sonucu ortaya çıkıyor.
 
Baş ağrısı, mide bulantısı ve kusmanın yanı sıra kulaklarda çınlama, çift görme ve diğer görme sorunları gibi belirtilerle kendini belli eden intrakranial hipertansiyon, tedavi edilmemesi halinde gözün optik diskinde şişmeye yol açarak görme kaybına yol açabiliyor.
 
Astronotların göz yuvarlarının yanı sıra optik sinirleri ve hipofiz bezlerinde de bozukluklar saptandığı belirtilen araştırmada, bu bozuklukların yapısının hala açıklanamadığı vurgulandı.
 
 

Uzun dönemli görevler zararlı

 
 
Astronotlar üzerindeki tıbbi çalışmayı yürüten ekibin başkanı Larry Kramer, Radiology dergisinde kaleme aldığı yazısında, bulgularının, ağırlıksız ve yer çekiminin az olduğu mikrogravite ortamında daha uzun süre kalan astronotlarda daha kötü boyutta ve daha sıklıkla rastlandığını gösterdiğini ifade etti.
 
Kramer, uzun dönemli uzay görevlerinin astronotların görme yetenekleri üzerinde etkisinin bu görevler için yeni bir sınırlandırıcı faktör olabileceğinin altını çizdi.
 
NASA ile Avrupa, Rusya, Japonya ve Kanada'daki belli başlı uzay kuruluşlarının konu hakkında araştırmalar yürütmeye başladığını belirten yetkililer, bu kuruluşların problemin ne zaman oluştuğu ve neden meydana geldiğini öğrenmek amacıyla, astronotları uzay görevleri süresince, görev öncesinde ve sonrasında izlemeye aldıklarını kaydetti.
 
 
 

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