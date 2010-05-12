Uzun ömür hapı 2012'de hazır

T24- Ünlü yaşlanma uzmanı Nir Barzilai insanların uzun yıllar yaşamasını mümkün kılan genetik alternatif çözümlerin bulunduğunu açıkladı.





Londra'da düzenlenen bir konferansta konuşan Barzilai alzheimer gibi yaşlanmayla bağlantılı hastalıkların araştırmasında yan ürün olarak ortaya çıkan ilaçların geliştirildiğini ifade ederek "İlaç şirketleri şu anda bu ilaçları geliştiriyor. bu ilaçlar 2012'den itibaren deneme için hazır olacak" diye konuştu.



Hücrelerin ölümüne neden olan etkenlerin ve bazı insanların kanser, diyabet, bunama gibi hastalıklara yakalanmadan 100 yaşını geçip sağlıklı yaşamalarının sırrı, yapılan yoğun bir araştırmanın sonucunda ortaya çıktı.



Yaşlanma karşıtı genlere sahip olanlar, hayatlarının son dönemlerine doğru ciddi bir şekilde hastalanma eğiliminde olmuyor, fakat aniden ölüyorlar.



Hapların piyasaya çıkmasıyla insanların birkaç yıl içinde 40'larında ve 50'lerinde günde bir kez alarak uzun yıllar yaşayabileceği belirtiliyor. (Milliyet)