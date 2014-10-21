Uzun mesafe uçuşları da etkilendi

Alman Pilot Sendikası Cockpit, kısa ve orta mesafe seferlerinden

sonra

kıtalararası seferlere çıkan pilotların da greve katıldıklarını duyurdu.

Pazartesi günü başlayan ve bu gece yarısı sona erecek

olan grev süresince

Lufthansa'nın 1511 seferi iptal edilmiş olacak. İptallerden 166 bin yolcu

etkilenecek.

Nisan ayında başlayan işveren ile pilot sendikası arasındaki toplu sözleşme

anlaşmazlığına, pilotlara emekliliğe geçiş süresi için ödenecek maaş

üzerinde mutabakat sağlanamaması yol açmıştı. Lufthansa pilotların bundan

böyle 60 değil 55 yaşında tam maaşla emekli olmasına itiraz ediyor.

Sendika başkanı Markus Wahl hafta içinde yeniden grev kararı

alabileceklerini açıkladı. Lufthansa'nın yasal olmadığı gerekçesiyle grevin

yasaklanması şeklindeki talebi yetkili mahkeme tarafından ret edildi.

