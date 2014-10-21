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Dünya
Deutsche Welle

Uzun mesafe uçuşları da etkilendi

Alman Havayolları Lufthansa pilotlarının başlattığı grevin kapsamına uzun mesafe uçuşları da alındı.

21 Ekim 2014 19:35

Alman Pilot Sendikası Cockpit, kısa ve orta mesafe seferlerinden
sonra
kıtalararası seferlere çıkan pilotların da greve katıldıklarını duyurdu.
Pazartesi günü başlayan ve bu gece yarısı sona erecek
olan grev süresince
Lufthansa'nın 1511 seferi iptal edilmiş olacak. İptallerden 166 bin yolcu
etkilenecek.
Nisan ayında başlayan işveren ile pilot sendikası arasındaki toplu sözleşme
anlaşmazlığına, pilotlara emekliliğe geçiş süresi için ödenecek maaş
üzerinde mutabakat sağlanamaması yol açmıştı. Lufthansa pilotların bundan
böyle 60 değil 55 yaşında tam maaşla emekli olmasına itiraz ediyor.
Sendika başkanı Markus Wahl hafta içinde yeniden grev kararı
alabileceklerini açıkladı. Lufthansa'nın yasal olmadığı gerekçesiyle grevin
yasaklanması şeklindeki talebi yetkili mahkeme tarafından ret edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Alman Havayolları LufthansaPilot Sendikası CockpitLufthansaMarkus WahlWelle TürkçeAG/HS/BS

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