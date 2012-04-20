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'Uzun kollu giymek imansız ölme nedeni'

Başbakan Erdoğan’ın söz ettiği İsmet İnönü döneminde yasaklanmış kitaplardan birisi olan Namaz Hocası kitabında ilginç bölümler olduğu ortaya çıktı.

20 Nisan 2012 16:20

 

Başbakan Erdoğan’ın söz ettiği İsmet İnönü döneminde yasaklanmış kitaplardan birisi olan Namaz Hocası kitabında ilginç bölümler olduğu ortaya çıktı.
 
İsmet İnönü döneminde yasaklanan, “54 Farzlı Büyük ve Tam Namaz Hocası-Türkçe Namaz Sureleri” adlı kitapta, “don ve şalvarı ayaktayken giymek” yoksulluk sebebi, uzun kollu giysi giymek de “imansız ölme” nedeni olarak gösteriliyor.
 
Milliyet'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bu bir hurafe kitabı” dediği Burdurlu Abidin Karaaslan’ın “54 Farzlı Büyük ve Tam Namaz Hocası-Türkçe Namaz Sureleri” kitabında birbirinden ilginç bilgiler dikkati çekiyor.
 
Kitapta, “yoksulluk sebepleri” başlığı altında şunları sıralanıyor: “ışığı üfleyerek söndürmek”, “don ve şalvarı ayaktayken giymek”, “yoksul adamdan ekmek satın almak”, “alimlerin önüne geçip yürümek”, “ayakta çiş etmek”, “eşik üstüne oturmak”, “yüzünü eteği ile silmek”, “elini çamurla yıkamak”, “soğan ve sarımsağın kabuğunu yakmak”, “ağaç çöpü ile diş karıştırmak”, “aç iken soğan yemek”, “evde örümcek ağı bırakmak”.
 
Kitapta “karnı doyduktan sonra yemek” ve “muharebeden kaçmak” da büyük günahlar arasında sayılıyor.
 
Kitapta, “imansız gitmek (imansız ölmek)” başlığı altında da bazı “sakıncalı” davranışlar şöyle sıralanıyor:
 
“Erkek için ipekli giymek”, “bıyıklarını kesmemek”, “üstadının sözünü tutmamak”, “elbisenin yenlerini ve eteğini uzun yapmak”, “bir adamı tecrübe etmeden iyi demek”, “ilim ve ameline güvenmek”, “sihirbazlık etmek”.

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