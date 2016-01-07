Rekolte düşüklüğü okullardaki kuru üzüm dağıtımını vurdu

Öğrencilere bu yıl kuru üzüm dağıtımı gerçekleştirilmedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, rekolte kaybından dolayı dağıtımın gerçekleştirilmediğini belirtirken, “Bu sene üzüm çok pahalıydı” dedi.

DHA’dan Nermin Uçtu’nun haberine göre 2015-2016 eğitim öğretim döneminin başlamasına rağmen okullarda kuru üzüm dağıtılmadı. Selçuk Özdağ, okul üzümü projesiyle ilgili soruları yanıtladı.

Üzümün iç ve dış piyasada iyi fiyata satıldığını belirten Özdağ, "Bu sene okullar açıldığından okul üzümü dağıtılmadı. Çünkü üzüm çok pahalıydı, rekolte düşüktü. Vatandaşlarımız üzümlerini bir şekilde iç piyasada tükettiler ya da ihraç ettiler.

2014 yılında rekolte çok olduğu için elde kalan üzümleri fiyat çok düşmesin, çiftçimiz zarar etmesin diye okullarımızda dağıtmıştık. Tekrar böyle bir sıkıntı meydana gelirse devlet yeniden gündeme getirir. Ama şu anda 6-6.5 liraya üzüm satıldı.

Vatandaş zaten üzümünü sattı. Üzüm yok piyasada, fiyatlar çok yüksek. Geçen sene bunu tedbir amaçlı olarak yapmıştık. Normalde 220 bin ton olması gerekirken, 320 bin ton civarında çıkmıştı. Bu sene de don felaketi oldu. Bir yandan TARSİM devreye girdi. Bir diğer yandan biz, 40 milyon lira, çiftçilerimize yardım yaptık. Bu sene üzüm çok değildi, azdı. Az üzüm de piyasada iyi fiyata satıldı. Bu sene şimdilik yok" diye konuştu.

“Elde kalan üzümler ne olacak?”

Manisa Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire de devletin 60 bin ton üzüm almak için söz verdiğini ve Bakanlar Kurulu'ndan karar çıkarıldığını hatırlattı. Ellerinde üzüm olduğunu belirten Kaçire, "Elde kalan üzümler ne olacak? Yılbaşından sonra bu üzümler alınır diye bekliyorduk. 60 bin ton alınacaktı. Bizim istediğimiz projenin devam etmesidir" dedi.