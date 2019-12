Üzülmez: Torpilli değilim

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu İbrahim Üzülmez, yakaladığı istikrarda azim ve çalışkanlığının önemli payı olduğunu söylerken, kimseden torpili olmadığını vurguladı.



Beşiktaş’ın deneyimli oyuncusu İbrahim Üzülmez kendisi ve takımı hakkında açıklamalarda bulundu. Üzülmez: ''Kimseden bir torpilim yok. Geride kalan bunca yılda Beşiktaş'ta görev yapan tüm hocaların yönetimi altında ilk 11'de düzenli olarak görev yaptım. Bunun ardında, benim azmim ve çalışkanlığım yatıyor diye düşünüyorum. Birçok yabancı oyuncu transfer edildi, arkasından benim için 'Artık oynayamaz' diye yorumlar yapıldı. Ben her zaman kendi mücadeleme, hırsıma ve arzulu oyunuma inandım'' ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlı takımın form grafiğinin giderek yükselmesi konusunda teknik direktör Mustafa Denizli'nin önemli payı olduğunu vurgulayan İbrahim Üzülmez:



''Mustafa Denizli bize her zaman güvendi ve iyi bir takım olduğumuzu açıkça söyledi. Özellikle ilk yarının son haftalarında zirve ile puan farkının açıldığı dönemde yaptığı takım toplantılarında bunu dile getirmişti. Eğer birlik beraberliği sahaya yansıtırsak işlerin bizim lehimize gelişeceğini söylemişti. Mevcut tabloya baktığınız zaman bunun doğru çıktığını görüyoruz. Rakiplerimizi geride bıraktık, zirveye ortak olduk. Bu başarıda Mustafa Denizli'nin büyük payı var. Bu beraberlik havasının sürmesi gerekiyor ki, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşalım.'' dedi.



Denizli'nin, şampiyonluk düğümünün 32. haftada çözülebileceği şeklindeki değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine de deneyimli oyuncu şöyle konuştu:



''Mustafa Denizli uzun yıllar Türkiye Ligi'nde takımlar çalıştırmış, Milli Takım'ın başında bulunmuş, deneyimli ve başarılı bir hoca. Tecrübesiyle rakiplerimizin puan kaybedeceğini hesap ederek ve bizim azimli oyunumuzu dikkate alarak böyle bir tahmin yapmış olmalı. Biz de onu utandırmamak için 32. haftaya dek kayıpsız gitmek istiyoruz.'' dedi.



''YABANCI OYUNCULARA DA KAPTANLIK VERİLEBİLİR''



İbrahim Üzülmez, Türkiye'de takımların eski oyuncularına kaptanlık verilmesi anlayışının değiştiğini söylerken, yabancı oyunculara kaptanlık verilmesini yadırgamadığını aktardı.



Geçmişte, kulüplerin eski futbolcularının kaptanlık görevini üstlendiğini dile getiren tecrübeli oyuncu, ''Ama artık bu trend değişti. Bizde de Gökhan Zan olmadığı zaman Matias Delgado, ya da Rodrigo Tello kaptanlık yapıyor. Bu görüşe de saygı duymak gerekiyor. Biz oyunculara da yönetimin verdiği kararı uygulamak düşüyor. Türkiye'de başka takımlarda da yabancıların kaptan olabildiğini görebiliyoruz. Ben onaylıyorum bu olayı. İster yerli olsun, ister yabancı, eğer kaptanlık vasfı varsa ve takım arkadaşları tarafından sevilen bir kişisiyle, o görev kendisine verilebilir'' şeklinde konuştu.



Yetenekli genç oyuncuların zaman zaman gündeme gelen disiplinsiz davranışlarına değinen İbrahim Üzülmez, ''Altyapıda bir oyuncunun yeteneğini geliştirmeye çalışırken, karakter ve kişiliğini şekillendirmeyi de unutmaması gerekir. Genç oyuncuların azıcık sivrildikten sonra kaybolup gitmeleri kolay. Bu yüzden onlara saha dışında da nasıl davranmaları gerektiği öğretilmeli'' ifadelerini kullandi.



''KAVGA, GERİDE KALDI''



İbrahim Üzülmez, sezon başı takım arkadaşı İbrahim Toraman ile kampta kavga etmeleri olayının geride kaldığını aktarırken, ''Yaşanmaması gereken bir tartışmaydı. İbrahim Toraman da ben de bize yakışmayan bir davranışta bulunduk. Bizim için şüphesiz bir ders olmuştur. Olayın kötü yansımaları oldu. Kaptanlığımız alındı, kadro dışı bırakıldık ve daha sonra para cezası kesildi. Ama en kötüsü, yıllarca Beşiktaş forması giymiş bir oyuncu olarak ismimin bu şekilde gündeme gelmiş olmasıydı'' dedi.



Son olarak, fiziki olarak kendisini güçlü hissettiği müddetçe futbol oynamaya devam etmek istediğini vurgulayan İbrahim Üzülmez, ''Bir düşüş hissettiğim an futbolu bırakırım. Sahada kendimi ezdirmem'' diyerek sözlerini tamamladı.