Üzülmez: O arkadaşı vicdanıyla başbaşa bırakıyorum

T24

Demirören'den Üzülmez'e teklif





"Beşiktaş yönetime ve Schuster'e kırgın değilim"













Daha önce de terlik kavgası yapmışlardı



2008-2009 sezonu öncesi Beşiktaş’ın Avusturya kampında İbrahim Üzülmez, takım arkadaşı İbrahim Toraman ile kavga edip, kadro dışı kalmıştı. İbrahim Üzülmez, ikinci kaptan İbrahim Toraman’a “Yemeğe niye terlikle geliyorsun” diye çıkıştığı için ikili yumruk yumruğa kavga etmişti. Olay sonrası iki oyuncu da kamptan kovulmuştu. Ancak sezon başladıktan sonra iki oyuncu yönetim tarafından affedilmişti.



Beşiktaş ile 285 maça çıktı



37 yaşında olan İbrahim Üzülmez, 2000 yılından beri Beşiktaş forması giyiyor. Siyah beyazlı takımda 285 maça çıkan ve 7 gol atan İbrahim Üzülmez, 37 kez de milli oldu ve ay yıldızlı takımda da bir gol attı.



Olayla ilgili kim, ne dedi?



İbrahim Toraman: Benimle ne derdi var bilemiyorum



Kimseye küfür etmedim. Geçmişte kampta ayağım sakatken terlik giydiğim için benimle kavga etmişti. Kendisinin benimle ne derdi, ne alıp veremediği var bilemiyorum. Sahte kabadayılık yaptı ve ayıp etti. Ayağıma tedavi yaparken arkamdan gelip, iki kez yumruk attı. Kavga neyi çözer ki.



Hugo Almedia: Moralimizi bozdular



Sporculuk hayatım boyunca bir çok kavga gördüm. Ama böylesine ilk kez şahit oldum. Üzgün olduğumu söylemeliyim. O moralsizlikle maçı tamamladık.



Simoa Sabrosa: Kaptan çok sinirliydi



Olmaması gereken bir kavgaydı. İbrahim Üzülmez çok sinirliydi ama tecrübesiyle kendini frenlemeliydi. Bu durum herkesi sarstı.



Rüştü Reçber: Zor sakinleştirdik

Havamız devre arasında bozuldu. İbrahim Üzülmez çok çabuk sinirleniyor. Kendisini zor sakinleştirdik. Kötü sonuçlar sonrası hepimiz diken üstündeyiz zaten.



Da Silva Bobo: Bir anlık öfkeydi



Kaptanı çok seviyorum. Beşiktaş’ın idolüydü. Taraftarın da sevgilisiydi. Bir anlık öfkesi pahalıya patladı. Yapmamalıydı.Kendisine engel olamadık.



Ekrem Dağ: Toraman’ı yerde gördüm



Ne olduğunu anlayamadım. İbrahim Üzülmez bir anda saldırdı ve yumruk attı. İbrahim Toraman’ı bir anda yerde gördüm. Keşke hiç yaşanmasaydı.



Manuel Fernandez: Böyle kavga olmaz



Kritik bir dönemden geçiyoruz. Yumruk atmak affedilir bir hadise değil. Kaptana yakışmadı. Sorunlar böyle çözüme kavuşmaz.





Basın açıklamasının ardından NTV muhabiri Hakan Gündoğar'a konuşan Üzülmez, Alınan karara saygı duyuyorum. Beşiktaş yönetime ve Schuster'e kırgın değilim. Onlar bizim için mesai harcıyorlar. İkinci sefer böyle bir olayın olması kararın alınmasında etkili oldu. Yaptığımın farkındaydım ama geri dönüşü olmayan bir tepkiydi. dedi.

11 yıldır siyah beyazlı formayı giyen kaptan İbrahim Üzülmez, Ankaragücü maçının devre arasında takım arkadaşı İbrahim Toraman’a soyunma odasında yumruk attığı için sözleşmesi feshedildi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören de katıldı. Demirören, toplantı sırasında İbrahim Üzülmez'e kaptanlık pazubandını hediye etti.Bugün belki futbol tarihinde bir ilki gerçekleştiriyorum. Maalesef kaptanımız İbrahim Üzülmez'in sözleşmesini feshettik. İbrahim'in soyuma odasında yaptığı hareket kabul edilecek cinsten değil. Olmaması gereken ve hiç kimsenin istemediği bir olayla karşılaştık ve yönetim kararı olarak bu kararı aldık, almak zorundaydık. Teknik kadronun raporuyla ve oyuncuların ifadeleriyle karar verdik. İbrahim'i kadro dışı bırakamazdık, A2'ye gönderemezdik çünkü Beşiktaş'ın kaptanı. Ben bir oğlumu kaybettim. O Deli İbrahim olarak kalacak. İbrahim Üzülmez'e jubile teklif ediyoruz. Yönetim kurulları değişti bir çok teknik adam geldi gitti ama İbo hep buradaydı. Deli İbrahim deliliğin kurbanı oldu.Daha sonra sözü alan, "Başkan benim yanımda bulunmak istedi. Ben de ona saygımdan ötürü bu teklifini kabul ettim. Bu camia için yıllarını vermiş biri olarak böyle bir haberle gündeme gelmek beni son derece üzmüştür. Sportmenlik ve takım ruhuna yakışmayan hakaretler karşısında bende kendini tutamadım ve olay buraya geldi. Beni çok iyi tanıyorsunuz; size karşı hiç kötü bir davranışta ya da sözde bulundum mu? Bir kişi hariç burada kimseyle kavga etmemiş biri olarak bu durumu sizlerin hassasiyetine bırakıyorum. Tüm amacım bu kulübün en iyi yerlere gelebilmesi içindir. Beni bu şekilde davranmaya iten arkadaşı da vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Uzun yılladır bu camianın içindeyim, bir sürü hocayla çalıştım bir sürü oyuncu arkadaşlarım oldu ama hiç bir zaman böyle biri olayla gündeme gelmedim neden bu arkadaş? Ben kendi kişiliğimi biliyorum, kendimi o kadar da kötü biri insan olarak görmüyorum. Kimse böyle bir olayla gündeme gelmek istemez ama artık iş işten geçti. Bütün Beşiktaşlılar hakkını helal etsin. Böyle olsun istemezdim"Başkan Demirören, 'Siyah-beyazlı kulüpte daha önce de böyle şeyler olduğu' ile ilgili soruya; "Beşiktaş'ı dünya ve Avrupa takip ediyor. Beşiktaş'ta çok şey değişti. Bizim vizyonumuz ve misyonumuz değişti. Yeni bir kaptanlık yapısı oluşturacağız. Altyapımız kendisine açık, hoca olabilir" şeklinde yanıt verdi.