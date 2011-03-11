Üzmez'in tahliyesini Kavaf'a yumurta yollayarak protesto ettiler

T24- "Cinsel istismar" suçundan yargılanan eski Vakit gazetesi yazarı 80 yaşındaki Hüseyin Üzmez'in tahliye edilmesine tepki gösteren Uludağ Üniversitesi öğrencisi bir grup, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Aliye Kavaf'a yumurta gönderdi.

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Görükle Kampüsü'nde bulunan PTT önünde toplanan Üniversiteli Kadın Kolektifi üyesi grup, ellerinde dövizlerle basın açıklaması yaptı.

Grup adına bildiri okuyan Nergis Çiçek, parçalanmış halde cesedi bulunan üniversiteli arkadaşları Sema Karakoca'nın ölüm haberini geçen hafta aldıklarını anımsattı. Çiçek, şöyle konuştu:

''Bugün Üzmez'i serbest bırakan zihniyet, yarın Sema'nın katilini de serbest bırakır. Taciz ve tecavüzcüler bilsinler ki, Üzmez'e vurdukları şemsiye ve attıkları yumurtalar ile alanlarda, mahkeme önlerinde kadın düşmanı bu dünyayı teşhir eden kadınlar yakanızı asla bırakmayacak.''

Grup, açıklamanın ardından PTT Şubesi’ne girerek, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Aliye Kavaf'a yumurta gönderdi.