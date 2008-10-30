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Üzmez'in tahliyesine protesto

Kendilerini 'Halkevci Kadınları' olarak nitelendiren bir grup, Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in serbest bırakılmasını protesto etti.

30 Ekim 2008 02:00

Kendilerini "Halkevci Kadınları" olarak nitelendiren bir grup, Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in serbest bırakılmasını protesto etti.
Güvenpark'ın Adalet Bakanlığına yakın bölümünde toplanan ve kadınlardan oluşan grup, "Tecavüze Sessiz Kalmayacağız, Üzmez'i Aklayanlardan Hesap Soracağız" şeklinde döviz taşıyarak, "Gerici Oyunu, Adli Tıp Raporu", "Adalet Uyuma Tecavüze Göz Yumma" ve "Cinsel İstismara Son" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ebru Akçay, "14 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunmaktan tutuklu yargılanan 76 yaşındaki Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in tahliye edilmesini aklamıyoruz. Cinsel istismarın, 14 yaşındaki bir çocuğun bedensel ve ruhsal sağlığını etkilemediğini düşünen bilim insanlarının zihniyeti, biz kadınları kaygılandırıyor" görüşünü dile getirdi. Akçay, Adli Tıp Kurumunun verdiği raporun inandırıcı olmadığını savundu.

Ebru Akçay, 2 Kasımda bir protesto eylemi daha yapacaklarını belirterek, "Ocağı kapatın, çocuğu uyutun, kocayı susturun, babayı küstürün, patronu kızdırın, AKP'ye duyduğumuz öfkeyi hep birlikte haykıralım" dedi. Basın açıklamasının ardından gruptan iki kişi Adalet Bakanlığına giderek "kararı protesto eden" bir dilekçe verdiler.

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